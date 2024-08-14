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台南運河旁超精華土地 市府釋「放寬條件」2度招商

聯合報／ 記者林伯驊／台南即時報導
台南運河旁的星鑽街和大涼路中間2塊觀光休閒特定專用區，南市府以地上權招商，第2度招商中。圖／台南地政局提供
台南運河旁的星鑽街和大涼路中間2塊觀光休閒特定專用區，南市府以地上權招商，第2度招商中。圖／台南地政局提供

台南市中西區精華地段少見開發案，台南運河旁的星鑽街和大涼路中間2塊觀光休閒特定專用區，市府以地上權招商，不過首次無人投標，據分析，僅有地上權非產權，讓業者處於觀望；為此，南市府指出，放寬權利金分期繳付比例等條件，2度上網招標，9月24日開標，期待順利標出。

南市地政局指出，招標的中西區星鑽段2425地號土地面積約為1628坪、2426地號約為3008坪，都屬稀有的大面積優質標的，使用分區為第1種觀光休閒特定專用區，建蔽率50%，容積率480%，非常適合規畫大型特色商場、文青時尚市集、百貨公司、景觀辦公室、國際觀光旅館等產品。

地政局表示，招標則採用設定地上權方式，存續期間50年並得優先續約20年，權利金底價約占周邊所有權土地市價3成，並得採分期現金繳納及申請融資，大幅度降低開發前期財務負擔。

不過首度招商時無人投標，地政局修改招標條件，放寬包括權利金分期繳付比例、財務能力資格、開發項目及招商文件機制等。

市府表示，此土地位於中西區政經中心樞紐，為市中心少數方整且大面積可即時開發使用土地，區位及基地條件俱佳，在台南運河正旁邊，是重要觀光軸帶，也鄰近主幹道台17線中華西路、府前路，還有新臨安橋和金華橋，過金華橋即為河樂廣場，附近還有台南生活美學館、永華國民運動中心等。

市府指出，近年招商成果亮麗，創造年產值3987億，帶動超過4萬名就業機會，招商效益持續穩定成長，南市百貨消費力名列前茅，各方持續加碼投資百貨公司、大型商場、餐廳，市府也積極擴建碼頭，串聯舊魚市場及河樂廣場等觀光景點，進一步提升中西區及安平沿線觀光效益，另，依交通部統計資料顯示，依縣市平均住用率，去年第1季觀光旅館業的平均住用率，台南位居第1。

星鑽段2425地號、2426地號土地意者即日起至9月23日可領取投標單，或電洽民治市政中心地政局區段徵收科（06）6370949、6374060。

台南運河旁的星鑽街和大涼路中間2塊觀光休閒特定專用區，南市府以地上權招商，第2度招商中。圖為開發後模擬畫面。圖／台南地政局提供
台南運河旁的星鑽街和大涼路中間2塊觀光休閒特定專用區，南市府以地上權招商，第2度招商中。圖為開發後模擬畫面。圖／台南地政局提供

台南 地上權 財務

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