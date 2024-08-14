學校旁人行步道「縮減」議員被罵翻 南市交通局：會更安全

台南市佳里區仁愛國小側門勝利路增設標線型人行步道，因變成混合車道已有200多件交通違規罰單，議員蔡蘇秋金指里民陳情不斷，她邀請交通局長王銘德會勘後，決議人行步道內縮增設機慢車道兼顧機車通行及行人通行權益，但連日來網路罵聲不斷，被指責造成交通大退步，蔡蘇秋金喊被罵得不明不白，交通局說明是經過專業評估，不是取消人行道而是調整，並加設軟質桿做出分隔，民眾行走會更安全。

蔡蘇秋金日前邀集交通局長王銘德、佳里分局、仁愛國小、佳里公所及鎮山里長陳信祿與民眾到現地會勘，經現場各單位討論兼顧法令及現場民眾需求，做成結論車道調整為3.2公尺，增設機慢車道1.5公尺，人行車道縮減為1.2公尺，機慢車道與人行道間設置交通桿；預計9月底10月初重新刨鋪改善，屆時上述標線調整將一併辦理。

蘇蔡秋金在臨時會上不平說，是因為民眾陳情案件增多，接受里民陳情，邀請交通局專業評估後的決議，但連日來網路罵聲不斷，指責他們是台灣交通大退步的幫凶，要下架議員、里長，仁愛國小也被罵翻， 被罵得不明不白，但也不能蒙不白之冤，要求交通局到地方說明，不是每次劃設人行道就是對的。

交通局副局長熊萬銀表示，針對佳里區仁愛國小側門勝利路路側標線型人行道寬度調整，是原本路肩就太寬，造成很多民眾違規使用，才劃設標線型人行道，但因太靠近車道在行走反而有危險，依照交通專業不是取消人行道而是調整，旁邊會做軟質桿做出實體分隔出來，讓民眾行走會更安全。

整個過程是經交通局現場檢視用路人實際使用道路需求，在維持該標線型人行道既有功能的條件下，酌予調整標線型人行道寬度由2.4公尺調整為1.2公尺，及縮減部分混合車道寬度後增設機慢車道，除滿足行人及學童步行需求外，也兼顧汽機車行駛空間，以提升該處交通安全及順暢。上述標線調整作業將配合佳里區公所於近期道路鋪面重新鋪設時一併進行施作。