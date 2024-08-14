台鐵嘉義八掌溪橋路基沉陷 採監控低壓灌漿降速3方法維護行車安全

強颱凱米逾千毫米驚人雨量，造成八掌溪溢堤，台鐵嘉縣南靖至台南後壁間八掌溪橋路基流失、局部淘空、軌道彎曲，交通中斷，經搶修2日恢復降速通車，日前發現東線路基有路基沉陷現象，台鐵嘉義工務段緊急辦理機械匝道、補碴等整修，昨天清晨完成，速限升到40公里，為確保路基安全，採取低溫灌漿工程，預計1個月完工，施工期間仍維持限速40公里。

嘉義工務段說，西部幹線承載龐大交通運量，為確保行車安全，加派人力監控搶修完工的嘉縣南靖至台南後壁間八掌溪橋路基，搶修後降速通車，為鞏固路基，避免持續沉陷，採取低溫灌漿施工法，工期需1個月，7日施工預定9月7日完工，施工期間速限40公里，完工後可恢復正常列車速度。

台鐵行控處日前接獲通報，在南靖至後壁間東線（K306+800-K307）路基，疑似有沉陷現象，3171次區間車行經該路段後，也回報有相同情況，經工務單位查看，確認該路段為搶修路基回填後，正常壓密導致沉陷現象，現場採降速運轉並派員監控。

據了解，台鐵為這場風災八掌溪溢堤造成八掌溪橋路基淘空，花費逾3千萬元修復；負責治理維護八掌溪的水利署第五河川分署為防溢堤，在溢堤處的八掌溪緊急以頂塊回填，施設護堤，避免再釀洪災，為確保八掌溪橋安全，計畫興建堤防。