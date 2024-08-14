學校PU跑道花大錢 民團推草地操場

南市大部分校園使用PU跑道，有年限且維護和折舊耗經費，市府每年編約3千萬元仍不敷所需，日前凱米颱風更令部分學校積水使跑道受損報修；對此，台南草地聯盟倡議百人以下學校可優先考慮草地操場，有國小用草地操場認為對環境好、省經費，但也有校長說，草地跑道並非小校都適合。

教育局、體育局指出，用PU跑道的學校多，近4年來向教育部爭取跑道整建經費12億元，183校獲得改善，另，凱米颱風造成部分學校操場積水，加上部分學校出現樹根穿刺，共7校報跑道需維修，費用約175萬元。

全台南270多所國中小學，目前20多所學校採用草地操場，也有30多所維持紅土操場，其他都是PU跑道。有學校反映，PU跑道年限約10年，規定用8年以上才可申請整建，期間難免會破損，除了花錢也煩不勝煩。

仁德區虎山國小校長林勇成12年前推草地操場，他說，草地操場除保水、調節溫度、讓小昆蟲有棲息地等各種優點，對孩子、學校都比較好，且現今學校要建PU跑道操場須6、7百萬元，草地操場約10萬元就可達成。

北區公園國小使用紅土操場，校長朱英男說，因校內有棒球隊，使用紅土較為方便，無須移地訓練。

也有校長認為，草地操場並非小校都適合，還要考慮螞蟻叮咬等問題，但若老師、家長支持，也值得一試。