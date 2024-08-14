濁水溪床濫倒 動物廢渣逾400噸

陳姓清運業者去年8月透過仲介承租雲林西螺鎮土地，卻在租地旁邊濁水溪公有河川地，涉傾倒向屠宰業者收費清除的雞隻廢棄物，獲利逾百萬元；檢警近期查獲陳等10人到案，依違反廢棄物清理法罪偵辦中。雲縣環保局表示，已要求行為人應盡速清理環境，以避免環境汙染持續發生。

雲縣環保局、水利署第四河川分署派人會勘稽查，發現遭非法傾倒動物性廢渣達400多公噸、總面積達1600多平方公尺；環保局指出，已協助判定廢棄物種類及追查來源，也採樣送環境檢測單位判定是否具有害性。

檢警查出，陳姓清運業者沒有清運廢棄物執照，卻向台中4家屠宰業者簽約，以每公斤3.5元代價協助清除雞隻廢棄物，陳再以每車約5至7公噸、1.1萬元委請詹姓仲介承租土地傾倒廢棄物；詹則找到濁水溪河川地租地種植水稻的林姓夫妻，以1車4千元代價承租土地，賺取1車7千元差價。

陳姓清運業者去年8月起雇用司機及助手，將雞隻廢棄物倒在承租土地旁的公有河川地，直到附近農民被臭到受不了檢舉，雲林檢警跟監蒐證多日，4月時在濁水溪河床當場查獲蔡姓司機與助手胡姓失聯移工，正駕駛大貨車到該處傾倒雞隻廢渣，同步搜索承租戶住處。

檢警5、7月陸續查緝陳姓清運業者、詹姓仲介及與陳簽約的台中4家屠宰業者到案，初步釐清，陳、詹共獲利逾百萬元，林姓承租戶獲利40多萬元；檢方訊後，蔡姓司機10萬元、陳姓清運業者6萬元交保，其餘承租戶夫婦、4名屠宰業者請回、胡姓移工由移民署收容，詹姓仲介則因另案入監執行。