台南六甲營區改做警靶場 300人抗議

台南六甲區原飛彈指揮部營區閒置多年，將做為市警局的多功能靶場及綜合體技館，引發反彈，國民黨多名議員昨陪300多人到新營民治議事廳抗議，批黑箱作業、與靶場為鄰憂影響安寧，要求規畫為六甲產業文化故事館輔導青創；市長黃偉哲接下陳情書說，會對產業館可行性評估。市警局澄清，不會有噪音、空汙問題，更安全無虞。

六甲區公所表示，六甲營區占地約5公頃，有3公頃農牧用地、2公頃機關用地，機關用地中1公頃規畫為住宿型長照機構，鄉親才對設靶場有疑慮；社會局說，六甲區住宿式長照機構預計設置30床日間照顧服務及100床住宿式服務，正辦理簽約，預計3年後完工。

市議會昨起在新營民治議事廳舉行為期10天臨時會，六甲區里長聯誼會會長劉國賢等居民搭5輛遊覽車到民治廳前，眾人拉布條「台南市府把六甲人當二等公民，強烈反對設置警用長槍靶場」、「暗渡陳倉！連說明會都沒有！！欠六甲人一個公道！」

市議員尤榮智說，六甲營區位於國道3號、台一線、林鳳營車站的交通樞紐，鄉親殷切希望整體都市規畫、讓地方產業升級，「現在這個夢碎了」，因南區居民反對設長槍靶場，市政府簽准移到六甲營區，整個過程黑箱作業，六甲人完全被蒙在鼓裡、連當地議員都沒被告知，全區11名里長和社區協會理事長都在連署書上簽名，希望市府不要「橫柴入灶」。

議會國民黨團發言人蔡育輝說，台南縣市合併後溪北17個區人口外流嚴重，每年流失約3千人，希望市府不要「重南輕北」，怎會讓六甲營區這塊黃金地段成為靶場？難怪鄉親群情激憤。

市警局表示，靶場會採雙層牆面、吸音材、靶場專用防彈隔音門等抑制槍音，而安全性部分，採用防彈鋼板、側牆擋彈系統及膠塊式阻彈系統，子彈無穿透牆壁的可能，安全無虞；並且採硝煙進排氣設備、二段式空氣濾清機制，避免空汙。

市警局指出，完工後每日約200名員警前往訓練，提高見警率，員警也會在周遭購物用餐活絡地方經濟，無訓練活動的日期還可開放停車場辦理活動，與地方發展共創雙贏。