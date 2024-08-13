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施壓台鐵站務員？ 嘉縣議員江志明晚間為處理過程致歉了

中央社／ 嘉義縣13日電
嘉義縣議員江志明（右）今天率民眾到大林火車站，向站務人員釐清事件並呼籲給民眾方便。聯合報記者黃于凡／翻攝
嘉義縣議員江志明（右）今天率民眾到大林火車站，向站務人員釐清事件並呼籲給民眾方便。聯合報記者黃于凡／翻攝

遭指涉入施壓台鐵嘉義大林站務員的民主進步黨籍嘉義縣議員江志明今天表示，事實和報導有很大出入，感謝大家批評指教及建議，如果他的處理過程讓任何人不悅，他表達歉意。

大林站務員7日在站內制止1名7旬老翁騎腳踏車，遭揮打右手臂，站務員立即報案；媒體報導，老翁今天在江志明陪同下到車站再次騎腳踏車，並開嗆站務員「為何不能騎？」

江志明晚間在社群網站臉書（Facebook）表示，接受陳情後陪媒體及老翁到車站，想協助釐清雙方誤解，得到雙方可理解的共識，從頭到尾致力於讓事情有圓滿結局，除向站務員說明狀況，希望尋求理解，也協助雙方好好溝通，過程中完全沒「逼道歉」，也無嗆聲。

他說，「公親變事主」，實在無奈有心人抹黑與帶風向，他理解大家看到媒體報導後的憤怒，但事實和報導有很大出入，只希望國營台灣鐵路股份有限公司基層與身心障礙者紛爭有最好解決結果，他會持續傾聽各方聲音。

民進黨稍早表示，聞訊第一時間查明身分後，嚴厲譴責江志明脫序不當言行，也請嘉義縣黨部立即調查處理，並移送評委會議處。民進黨中央對暴力行為零容忍，也呼籲江志明即刻向站務員表達誠摯歉意。

民進黨嘉義縣黨部說，遵照黨中央指示，先調查釐清。

台鐵 嘉義 民進黨

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