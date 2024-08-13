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嘉義縣議員涉入台鐵站務爭議 民進黨發言人嚴厲譴責

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣議員江志明（右）今天率民眾到大林火車站，向站務人員釐清事件並呼籲給民眾方便。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣議員江志明（右）今天率民眾到大林火車站，向站務人員釐清事件並呼籲給民眾方便。記者黃于凡／翻攝

嘉義縣76歲劉姓老翁日前騎腳踏車進大林火車站，遭站務人員阻止後劉動手打人，事後還找民進黨議員江志明陳情，江今天到車站呼籲站務人員給民眾方便，卻在臉書引起熱議。民進黨發言人吳崢晚上在臉書發文嚴厲譴責江脫序不當言行，並請嘉義縣黨部立即調查，移送評委會議處。江志明則聲明，耳為民代為民服務，扮演和事佬，為民服務初衷不變。

據了解，劉姓男子從小罹患小兒麻痺，長期行動不便，領有身障手冊，腳部動過大手術。劉男自稱，當時是以腳踏車當作輔助移動的助行器，卻被站務人員喝止不能騎車，便向議員江志明陳情。

江志明今天與劉男到車站釐清狀況。江志明說，輿論全指劉男不對，這樣不對，呼籲站務人員應給民眾行的方便。台鐵則有相關規定，「攜帶自行車乘車旅客請勿於月台及站內騎乘，以免發生危險，且乘車過程需自負自行車保管責任」。站務人員只能無奈應對。

民進黨發言人吳崢在臉書發文指江志明涉入施壓台鐵嘉義大林站務員，民進黨中央聞訊第一時間查明身分後，對於江志明脫序不當言行，予以嚴厲譴責，也請嘉義縣黨部立即查處，並移送評委會議處，也呼籲江志明即刻向站務員表達歉意。

江志明說，身為民代本職就是為民服務，扮演和事佬或調解人，昨天接到身障老翁和家屬陳情，認為媒體報導火車站事情內容有誤會，當事人很難過吃不下也睡不著，接受陳情讓媒體平衡報導，希望能還原真相，並陪同前往車站釐清真相。

江志明說，他在車站安撫老翁和家屬激動情緒，也知道站務員的辛苦，本於追求事實，想要協助釐清雙方的誤解，得到雙方可理解的共識，設法解決身障者的不便，也讓站務員受到尊重，讓事情有個圓滿結局。

江志明還原事情經過，他當時詢問站內人員「請問事情發生時的站務員是否在站內？」站內人員回說「站務員不在，但站長在」，並引導進車站找站長，路程中恰巧看到那位站務員，便走過去說明狀況，希望尋求對方理解事情，協助雙方好好溝通，過程中完全沒有「逼道歉」一事，也無嗆聲舉動，台鐵應該有監視器可還原。

江志明說，媒體報導與事實有很大出入，必須向大眾說明，他感謝大家的批評指教及建議，只希望台鐵基層人員跟身障者的紛爭有個最好的解決結果，他也會持續傾聽各方聲音，為民發聲跟服務的初衷也不會改變。

嘉義縣議員江志明（左）今天率民眾到大林火車站，大林分駐所所長汪智霖（右）到場協助維持秩序。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣議員江志明（左）今天率民眾到大林火車站，大林分駐所所長汪智霖（右）到場協助維持秩序。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣議員江志明涉入台鐵站務爭議，民進黨發言人吳崢今晚發文譴責。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣議員江志明涉入台鐵站務爭議，民進黨發言人吳崢今晚發文譴責。記者黃于凡／翻攝

嘉義 民進黨 身障者

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