立委陳亭妃會勘六塊寮排水工程要盡速整治 南市府：逐年分段推動

台南安南區多處社區在凱米颱風來襲時積淹水嚴重，主要因區域內六塊寮排水系統中下游段尚未完成整治，立委陳亭妃今再度邀集水利署、南市水利局及鄰里長會勘六塊寮排水，要求市府盡速完成排水工程。對此，水利局回應，已核定投入15.7億經費，逐年分段推動六塊寮沿線排水整治工程，預計明年汛期前可完成雙孔箱涵拓寬段連通。

陳亭妃表示，凱米颱風造成新順里嚴重水患，最主要原因是六塊寮排水系統的中下游段尚未完成，導致整體排水系統無法接通，影響下游段排洪效率，要求水利局務必在明年汛期前完成中下游的箱涵，同時，1個月內檢討興安路、頂安橋、安豐六街等3處社區箱涵設置抽水平台。

陳亭妃強調，目前仍處於汛期期間，若有大豪雨或颱風陸警發佈，新順社區因地勢較低，呼籲市府必須在2個禮拜內與里長評估預佈移動式抽水機組，並機動調整防範積淹水狀況，確保民眾淹水惡夢不會再次重演。

對此，水利局表示，六塊寮排水為台南市安南區重要區域排水之一，2020年已核定「鹽水溪排水系統-六塊寮排水治理計畫」，斥資15.7億逐年分段推動六塊寮沿線排水整治工程，預計明年汛期前完成雙孔箱涵拓寬段連通，改善區域淹水問題。

水利局指出，凱米颱風時，因外水水位高漲又逢短延時強降雨，超出道路側溝負荷能量，導致水位無法順利排入壓力箱涵中，造成怡安路及培安路一帶產生局部積淹水災害，因此，在六塊寮排水整治全段尚未完成前，會在培安路尋找適當地點佈設臨時抽水機組，提升區域防汛能力。