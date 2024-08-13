台南捷運大進展！藍延線可研交通部審查通過 設15站串聯沙崙

台南捷運又有重大發展，繼藍線綜合規畫於3月經交通部審查通過後，第一期藍線延伸線可行性研究今天又獲交通部原則審查通過，交通局表示，捷運藍延線採與藍線相同的高架單軌系統，全線長度15.19公里，共設置15座車站及1座機廠，路線銜接第一期藍線，將捷運服務範圍從市區推展至歸仁、關廟、仁德及沙崙綠能科學城。

市長黃偉哲表示，台南捷運藍線綜合規畫已至行政院審議核定階段，而藍延線和藍線是密不可分，更是串聯府城、沙崙的重要路線，藍延線及規劃中的深綠線將構成台南科技產業的十字路網，對台南未來發展影響相當深遠，今天藍延線可研通過是台南捷運計畫重大突破性進展，感謝交通部委員會的肯定與支持並提供寶貴意見，後續市府團隊將盡速修正，並積極加速綜規作業期程，以期二案進度無縫接軌，符合地方發展及市民的期待。

交通局局長王銘德表示，捷運藍延線營運規畫關廟線由藍線B01站(大橋)往返藍延線BK08站(關廟國中)，尖峰時刻最密集班距可達每4分鐘1班，高鐵線由藍延線BK01站(家樂福)往返BH07站(沙崙綠能科學城)，尖峰時刻最密集班距可達每7.5分鐘1班，營運時段由上午6時至晚上12時，可提供南關線居民通學、通勤及高鐵乘客往返市區的優質運輸服務。

王銘德指出，為加速進程促使藍線及藍延線兩計畫建設時程無縫，已於去年啟動辦理藍延線綜合規畫作業，與綜規息息相關的都市計畫變更及環評均配合綜規期程展開，預計今年底即可提報交通部審議，以加速藍延線建設期程，未來更透過與捷運深綠線結合串連沙崙綠能科學城及台南科學園區，強化本市科技發展雙引擎交通鏈結，打造科技產業軸線，將台南升級為科技大城並帶動府城以東衛星市鎮發展。

審查會議今天由交通部伍勝園次長主持，並邀集專家學者及中央相關部會共同與會審查，台南市副市長葉澤山率隊出席，會中除報告藍延線主支線道岔規劃、跨(穿)越高鐵工程規畫、運量預測及財務規劃等議題外，也針對非都區域場站未來發展願景及藍延線與深綠線銜接相互關係作深入討論，結論請台南市政府依與會委員及單位所提審查意見修正經鐵道局確認後，再由交通部函轉行政院核定。