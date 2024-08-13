快訊

獨家內幕／5年來數百萬心血沒了 知情人士曝羅時豐拆夥侄子「關鍵點」

台積電董事會通過第2季每股配息4元 擢升李文如為副總經理

柯文哲將成宋楚瑜第二？蕭旭岑嘆「對藍營非好事」：2028賴清德恐收漁翁之利

嘉縣重陽敬老金發放逾3億元 11.2萬名長輩受惠

中央社／ 嘉義縣13日電

嘉義縣老年人口比例全台之冠，重陽節將屆，縣長翁章梁為表對設籍嘉義縣滿65歲以上長者敬意，發放敬老禮金，全縣符合領取資格者合計11萬2128人，總金額約新台幣3.5億元。

嘉義縣府今天發新聞稿表示，嘉義縣截至今年7月底老年人口比例已達22.81%，高居全台之冠。

翁章梁表示，長輩們長年為家庭和這塊土地辛苦耕耘付出，如果沒有長輩一生揮汗打拚及奉獻，年輕一代無法享受到社會進步與繁榮的果實，政府有責任給予尊重與關懷，推動各項老人福利讓長輩在「嘉」好生活。

嘉義縣社會局說，嘉義縣敬老禮金發放對象為重陽節以前年滿65歲（含當日，以實歲計），且於6個月前已設籍嘉義縣，並於重陽節前1個月仍持續在籍者，全縣符合領取敬老禮金的人數約計11萬2128人。

其中65歲至89歲每人可領取禮金3000元，90歲至99歲每人6000元，百歲以上人瑞每人9000元，共預計發放3億5530萬5000元。

嘉義縣現行重陽節敬老禮金發放方式，為尊重長輩意願採現金及匯款併行，自107年實施迄今深獲好評；今年維持併行發放方式，之前已申請匯款領取者，今年續以匯款方式領取，不用重新提出，統計今年匯款人數為2萬8759人（總金額為9123萬6000元），現金發放人數為8萬3369人（金額為2億6406萬9000元）。

嘉義縣政府各局處將於9月30日至10月4日至各村里親發或定點發放重陽敬老禮金，禮金領取期間為1個月（9月30日至10月30日）；申請匯款者，公所將於9月27日以前撥入民眾帳戶中；縣內百歲以上人瑞，將由翁章梁親自前往祝賀或由公所代表慰問，祝福所有長輩重陽節快樂。

嘉義 重陽節 長輩

延伸閱讀

嘉義縣弱勢團體推中秋禮盒 翁章梁手做鳳梨酥助行銷

加碼非法定社福嘉縣被扣補助 翁章梁：期待中央修法

國土計畫法上路前惹議 嘉縣議員：印證市蛋黃縣蛋白難翻身

國土計畫法上路前惹議 翁章梁支持延後施行本月底報國土三階圖

相關新聞

台南捷運大進展！藍延線可研交通部審查通過 設15站串聯沙崙

台南捷運又有重大發展，繼藍線綜合規畫於3月經交通部審查通過後，第一期藍線延伸線可行性研究今天又獲交通部原則審查通過，交通...

嘉義中埔產業園區擬新建滯洪池 地方憂周邊淹水促改善

嘉義縣中埔產業園區預計2027年完工，因凱米颱風造成淹水災情，地方憂心未來颱風再淹水，建議加強洪水溢流對策，立委陳冠廷今...

嘉市區出現大坑洞 工務處架安全圍欄搶修

有嘉義市民在垂楊路遠東百貨旁巷道發現一個大坑洞，並將照片放到地方社群媒體，詢問有什麼單位可以來處理？市府工務處立即聯絡廠...

台南六甲營區活化要文化館變「靶場」 市警局：持續溝通

台南市警局「多功能靶場及綜合體技館」計畫設立在原飛指部六甲營區，引發居民疑慮，要求設置「六甲產業文化故事館」，成為青創基...

化肥用太多作物吸收不了養分 雲林有機肥觀摩會吸200農民急了解

雲林縣是農業大縣，肩負全台糧倉重責大任，但部分農民為求作物生長快速，長期使用化學肥料，導致土壤酸化，影響作物生長，為鼓勵...

提升嘉市殯葬品質 10家殯葬業者獲市府表揚

嘉義市今天表揚10家殯葬禮儀服務業評鑑績優業者，肯定提供優質且專業的喪葬服務，協助治喪家屬讓亡者走完人生的最後一程。市長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。