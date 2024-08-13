嘉縣重陽敬老金發放逾3億元 11.2萬名長輩受惠

嘉義縣老年人口比例全台之冠，重陽節將屆，縣長翁章梁為表對設籍嘉義縣滿65歲以上長者敬意，發放敬老禮金，全縣符合領取資格者合計11萬2128人，總金額約新台幣3.5億元。

嘉義縣府今天發新聞稿表示，嘉義縣截至今年7月底老年人口比例已達22.81%，高居全台之冠。

翁章梁表示，長輩們長年為家庭和這塊土地辛苦耕耘付出，如果沒有長輩一生揮汗打拚及奉獻，年輕一代無法享受到社會進步與繁榮的果實，政府有責任給予尊重與關懷，推動各項老人福利讓長輩在「嘉」好生活。

嘉義縣社會局說，嘉義縣敬老禮金發放對象為重陽節以前年滿65歲（含當日，以實歲計），且於6個月前已設籍嘉義縣，並於重陽節前1個月仍持續在籍者，全縣符合領取敬老禮金的人數約計11萬2128人。

其中65歲至89歲每人可領取禮金3000元，90歲至99歲每人6000元，百歲以上人瑞每人9000元，共預計發放3億5530萬5000元。

嘉義縣現行重陽節敬老禮金發放方式，為尊重長輩意願採現金及匯款併行，自107年實施迄今深獲好評；今年維持併行發放方式，之前已申請匯款領取者，今年續以匯款方式領取，不用重新提出，統計今年匯款人數為2萬8759人（總金額為9123萬6000元），現金發放人數為8萬3369人（金額為2億6406萬9000元）。

嘉義縣政府各局處將於9月30日至10月4日至各村里親發或定點發放重陽敬老禮金，禮金領取期間為1個月（9月30日至10月30日）；申請匯款者，公所將於9月27日以前撥入民眾帳戶中；縣內百歲以上人瑞，將由翁章梁親自前往祝賀或由公所代表慰問，祝福所有長輩重陽節快樂。