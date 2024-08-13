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嘉義中埔產業園區擬新建滯洪池 地方憂周邊淹水促改善
嘉義縣中埔產業園區預計2027年完工，因凱米颱風造成淹水災情，地方憂心未來颱風再淹水，建議加強洪水溢流對策，立委陳冠廷今天邀集經濟部產業園區管理局副局長曾琡芬會勘。曾琡芬表示，將在後續規畫中強化防洪措施，避免淹水災情。
中埔鄉長李碧雲說，凱米颱風帶來驚人雨量，中埔公館滯洪池全滿，滯洪35萬6325公噸仍不夠用，水漫一旁公館農場，農作物災損慘重，滯洪問題仍待改善，憂心中埔產業園區完工後會發生洪水溢流，建議新建2座滯洪池增設抽水站，也改善原本公館滯洪池周邊排水。
中埔產業園區占地67.55公頃，預計2027年全面完工，52筆坵塊土地已有44筆登記租用，逾半廠商提早進駐施工，包括食品、電子零件、機械、汽車及批發等產業。經濟部表示，將在後續規畫中強化防洪措施，確保滯洪池發揮應有功能，避免淹水災害發生。
陳冠廷說，中埔產業園區聯外道路及水利設施必須妥善規畫，減少未來對周邊居民的影響，且凱米颱風造成暴雨淹水，更突顯滯洪池重要性，原規畫的1號及2號滯洪池須能有效運作，防止雨水流入附近公館滯洪池，確保園區排水不會對園區周邊造成影響。
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