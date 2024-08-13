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綠鬣蜥獵人 南市鼓勵多元化捕捉工具

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
照片取自臺南市政府

為維護生態多樣性、民眾農作物及財產安全，臺南市政府農業局自110年起，進行本市綠鬣蜥移除工作。為吸引更多達人加入臺南市政府農業局綠鬣蜥團隊，將擇期辦理綠鬣蜥獵人評鑑活動。

南市農業局表示，依據農業部綠鬣蜥移除指引規定，綠鬣蜥移除許可的工具有網具，陷阱，誘捕籠，套鎖，魚鏢式彈弓等，經向屏東縣、高雄市、嘉義縣等3縣市政府機關、團體洽詢調查，魚鏢式彈弓為各縣市移除綠鬣蜥主要工具，屏東縣移除綠鬣蜥前三名均使用魚鏢式彈弓，其中第一名移除綠鬣蜥達人一年移除數量就高達4000餘隻。農業局辦理本次綠鬣蜥移除教育講習，除了宣導民眾認知綠鬣蜥習性，另外藉由套索及魚鏢式彈弓術科評鑑發掘本市達人，增加綠鬣蜥移除量能。      

聚傳媒

屏東縣 綠鬣蜥 臺南

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