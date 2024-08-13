綠鬣蜥獵人 南市鼓勵多元化捕捉工具

為維護生態多樣性、民眾農作物及財產安全，臺南市政府農業局自110年起，進行本市綠鬣蜥移除工作。為吸引更多達人加入臺南市政府農業局綠鬣蜥團隊，將擇期辦理綠鬣蜥獵人評鑑活動。 南市農業局表示，依據農業部

2024-08-13 20:31