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21年不中斷 台南歸仁後市愛心協會贈濟助金民生物資幫助弱勢

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南歸仁後市愛心協會連22年贈濟助金民生物資幫助弱勢。圖／歸仁區公所提供
台南歸仁後市愛心協會連22年贈濟助金民生物資幫助弱勢。圖／歸仁區公所提供

台南歸仁後市愛心協會今天舉辦歸仁區低收入戶濟助活動，理事長方進添率幹部、志工在區公所發放濟助金及民生物資。可承工程行王秀玲、巨利工業張文義等善心人士共襄盛舉，分別資助每戶白米5公斤及關廟麵5斤，共151戶家庭受惠。歸仁區長朱雅宏代表公所贈感謝狀。

愛心協會由歸仁區後市里長張文義發起、召募會員，民國92年成立前身「後市愛心聯誼會」籌措基金、援助學童營養午餐、學雜費、急難救助等，初期以轄區內歸仁、歸南、文化國小為主，現今擴大到歸仁區所有學校，包括1所高中、2所國中及6所國小。包括急難、貧困等救助則擴大到其他地區，協會成立至今善舉已滿21年。

張文義表示，愛心會成立至今累計濟助金額共2029萬8422元，感謝創會會長愛心協會第1、2屆理事長施宗榮，第3、4屆張鈴宏，第5、6屆莊茂松，第7、8屆陳英裕、第9屆理事長方進添及理監事會、委員會、會員幹部團隊一路相挺同心努力，才能使會務推廣順利，積極從事社會濟助。

朱雅宏表示，感謝「台南市歸仁後市愛心協會」長年熱心公益、關懷弱勢，透過這些資源的挹注，提供弱勢區民實質幫助並感受到社會的溫暖。政府資源有限，結合民間資源，透過公私協力合作，讓弱勢區民感受愛心滿溢與良善的氣氛。

台南歸仁後市愛心協會連22年贈濟助金民生物資幫助弱勢。圖／歸仁區公所提供
台南歸仁後市愛心協會連22年贈濟助金民生物資幫助弱勢。圖／歸仁區公所提供

台南 幹部 愛心

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