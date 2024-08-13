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台南六甲營區活化要文化館變「靶場」 市警局：持續溝通

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市警局多功能靶場及綜合體技館示意圖。圖／台南市政府提供
台南市警局多功能靶場及綜合體技館示意圖。圖／台南市政府提供

台南市警局「多功能靶場及綜合體技館」計畫設立在原飛指部六甲營區，引發居民疑慮，要求設置「六甲產業文化故事館」，成為青創基地以帶動地方發展，台南市警察局表示，居民對靶場的疑慮主要是噪音、安全及空氣汙染議題，以目前科技、工法及建材，靶場皆可符合相關規定，警察局會持續加強與地方溝通。

今天多位民代帶領六甲居民針對市警局設置長槍靶場表達意見，市長黃偉哲接下陳情書，黃偉哲表示，活化閒置多時的六甲營區、造就地方產業、經濟活絡是市府的目標，會針對六甲營區活化案進行可行性評估。

六甲區公所表示，原飛指部六甲營區佔地約5公頃，有3公頃是農牧用地，其中2公頃是機關用地，其中1公頃是由社會局規畫為住宿型長照機構，目前已核定最優申請人，準備簽約中，因此地方鄉親對於警方設置靶場會有疑慮，認為會對長照造成衝突和干擾，已反映請市警局速開地方說明會與居民滿通。

台南市警察局說明，將以科學證據說明靶場不會有噪音、空汙問題，更是安全無虞，消弭民眾疑慮。就阻槍聲部分，目前靶場設計採雙層牆面、吸音材、靶場專用防彈隔音門等抑制槍音，避免噪音問題；就安全性部分，採用防彈鋼板、側牆擋彈系統及膠塊式阻彈系統，子彈無穿透牆壁之可能，安全無虞；就空氣品質維護部分，採煙硝進排氣設備、二段式空氣濾清機制，避免空氣汙染。

市警局表示，多功能靶場及綜合體技館完工後，每日約有200名員警前往訓練，所在地將可提高見警率，有利於當地治安維護；訓練員警也會至商店街購物、用餐，活絡地方經濟，無訓練活動的日期，亦可開放停車場辦理活動。市警局強調，多功能靶場及綜合體技館將與地方發展共創雙贏

台南 噪音 警察

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