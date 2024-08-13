化肥用太多作物吸收不了養分 雲林有機肥觀摩會吸200農民急了解
雲林縣是農業大縣，肩負全台糧倉重責大任，但部分農民為求作物生長快速，長期使用化學肥料，導致土壤酸化，影響作物生長，為鼓勵農民使用有機質肥料，農糧署祭出獎勵並下鄉推廣，今與雲林縣農會、虎尾鎮農會進行田間有機質肥料大型撒播示範觀摩會，吸引200多名農民參加。
配合國家零排放政策及因應氣候變遷的農耕需求，增進土壤有機質含量，農糧署補助每公頃施用國產有機質肥料1萬2千元、國產微生物肥料5千元及農田地力改善肥料3千元等，今在雲林縣虎尾鎮觀摩會邀請台南改良場助理研究員毛壬杰講解有機質肥料介紹與土壤管理，讓農民親身體驗並與專家面對面交流。
現場參加農民最關心的問題莫過於有機肥的成本與收成影響，毛壬杰說，有機質肥料雖然是慢慢釋放肥分，但對土壤改良有幫助，可以增加土壤有機質，每年固定施用，可以將有機質提高到3%以上，且對環境友善，加上政府補貼有機質肥料，與使用化學肥料的成本相同。
他曾在嘉義縣以硬質玉米試驗，發現使用一半有機質肥料、一半化學肥料的農田，與全數化學肥料的農田產量相同，沒有差異。他認為，土壤酸化成因很多，使用過多化學肥料是其一，不可忽視，也不建議長期使用同一種有機質肥料，可能會累積同樣的元素太多，農糧署提供數百種國產有機肥料名單，建議農民經常替換使用。
虎尾鎮農會總幹事蔡武吉表示，雲林縣的水質偏鹼性，但因化學肥料的使用，有農田的土壤酸鹼值低於pH5.5，落在4至4.5左右，會影響肥分吸收、作物生長。
雲林縣農會總幹事陳志揚表示，雲林縣土壤酸化非常嚴重，透過有機質肥料使用改良土壤，可以改變土壤酸鹼值達到pH5.5至7.5，是最好吸收肥分的酸鹼值，今天觀摩會也告訴農民在土壤酸化之後，要如何使用有機質肥料獲得幫助，希望他們都能成為推廣有機質肥料的種子。近期另將在褒忠鄉及北港鎮田間舉辦觀摩會，呼籲農民踴躍參加。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言