提升嘉市殯葬品質 10家殯葬業者獲市府表揚

嘉義市今天表揚10家殯葬禮儀服務業評鑑績優業者，肯定提供優質且專業的喪葬服務，協助治喪家屬讓亡者走完人生的最後一程。市長黃敏惠表示，透過表揚鼓勵殯葬禮儀服務業者，持續用心服務家屬，配合市府政策，發揮禮儀專業及殯葬輔導，以正向力量協助家屬度過難過時刻。

黃敏惠表示，市府自2010年起，每年就殯葬禮儀服務業者分批次辦理評鑑，請學者專家以嚴謹態度全方位查核檢視殯葬業者的營業情形與服務品質，藉由市務會議公開頒獎，代表市府對於本項評鑑的重視。

黃敏惠表示，嘉義市殯葬管理所不只服務嘉義市民，也承擔鄰近縣市的殯葬量能。市府自2019年以來陸續投入達7億6856萬餘元進行殯葬園區的各項軟硬體設施改善專案，近5年來扣掉中央補助及規費收入，市庫的負擔更高達3億8786萬餘元。嘉市府希望提供治喪家屬有更舒適的環境，讓先人有尊嚴地走完人生最後一程。感謝殯葬禮儀服務業者配合許多殯管所的重大工程進行，期待民間與市府一同攜手提升服務品質，讓生命必經之路更加圓滿、有尊嚴。

民政處表示，為提升殯葬服務品質，保障消費者權益，每年度依規定辦理殯葬服務業評鑑。透過實地查核評鑑，與業者進行溝通互動，發現實務上的問題，輔導業者改善經營管理，讓業者在觀念上與時俱進，如性別平等、殯葬自主等，以去除過時的陋習。今年獲選績優業者較往年多，足見嘉市殯葬產業朝向專業化、系統化服務之永續發展經營方向邁進。