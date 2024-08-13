嘉市社大龔金山、林育伶 獲教育部終身學習楷模
教育部113年度「全國終身學習楷模選拔」日前公布得獎名單，嘉義市社區大學自然農法分享班班長龔金山推行小農公益、推廣校園食農教育榮獲學習者組特優獎；老師林育伶培育超過1500人次音樂學子，藉由終身學習，指導學員涵養音樂的技能與素養，榮獲教學者組優等獎。市長黃敏惠盛讚2名獲獎者充分體現終身學習及永續發展的典範。
市府教育處長郭添財表示，今年「學習者組」楷模選拔全國僅2名榮獲特優，嘉義市社區大學自然農法班班長龔金山為其中一名。班長龔金山在嘉義市社區大學選修11年，從無農耕園藝零技術經驗開始，跟隨老師學習，不僅推行小農市集做公益，更走進校園推廣食農教育，成功經營班級凝聚團隊向心力，以身作則帶動團隊奉獻公益，成立好自然農業社及社區服務團，服務利他，是終身學習的最佳典範。
郭添財表示，市府不遺餘力推動終身教育，多年來嘉義社大農法班借用幸福幼兒園轄管的校區中推動自然農園發展特色課程，提供200多名師生及社區民眾學習，共同推動食農教育經驗分享。
榮獲「教學者組」優等獎的老師林育伶已於嘉義市社區大學任教15年，培育超過1500人次音樂學子，指導學員藉由終身學習，涵養音樂的技能與素養。林育伶更成立樂團，帶著學員課餘勤加團練，並經常受邀公益演出，無論城市或偏鄉，透過音樂傳達關懷，撫慰聆聽者。
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