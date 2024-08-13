快訊

收到簡訊「來門市門號月租扣100」超心動！網急阻止 內行人曝1招化解

遭IBA不當取消銅牌 卓揆：恢復林郁婷拳擊世錦賽國光獎章、90萬獎金

存股不想被家人知…他困擾股利寄紙本通知 網教實用防堵招數

嘉義縣弱勢團體推中秋禮盒 翁章梁手做鳳梨酥助行銷

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣弱勢團體推中秋禮盒，縣長翁章梁（左）今到若竹兒智能發展中心，和身心障礙者一起製作鳳梨酥。記者黃于凡／攝影
嘉義縣弱勢團體推中秋禮盒，縣長翁章梁（左）今到若竹兒智能發展中心，和身心障礙者一起製作鳳梨酥。記者黃于凡／攝影

中秋佳節將至，嘉義縣身障機構及庇護工場搶攻送禮商機，推出多款中秋節禮盒，縣長翁章梁今早到若竹兒智能發展中心，戴上手套、口罩及帽子，和大家一起捏鳳梨酥，親手將剛出爐鳳梨酥脫模，鼓勵多支持弱勢團體中秋禮盒，增進身障者自立能力。

翁章梁今天到若竹兒智能發展中心，和身心障礙者一起製造鳳梨酥，戴上手套、口罩及帽子，消毒注重食品衛生，從鳳梨酥的餅皮開始製作，將奶油、奶粉、麵粉等材料倒進機器攪拌，再將提前製作好的鳳梨醬內餡包進餅皮中，最後再送進烤箱烘烤並脫模。

翁章梁說，身心障礙者製作技術熟稔，甚至功夫比他還厲害，鳳梨酥外皮需秤重23公克，有些人一手抓起來就23公克，或是22公克誤差不多，但他自己抓起來卻是19公克、29公克，差別很大，大家都熟能生巧，希望多支持弱勢團體，讓大家在中秋節有筆小確幸收入。

嘉義縣2家身障機構團體及2家庇護工場，今年推出各式中秋節禮品，縣長翁章梁、議員林淑完、議員詹黃素蓮今天都到若竹兒智能發展中心參加推廣活動。今年若竹兒還與老楊方塊酥聯名，推出中秋節限定禮盒，獲台積電台中廠支持，預定1100盒中秋節禮盒。

嘉義縣弱勢團體推中秋禮盒，縣長翁章梁今到若竹兒智能發展中心推廣行銷。記者黃于凡／攝影
嘉義縣弱勢團體推中秋禮盒，縣長翁章梁今到若竹兒智能發展中心推廣行銷。記者黃于凡／攝影
嘉義縣弱勢團體推中秋禮盒，縣長翁章梁（右）今到若竹兒智能發展中心製作鳳梨酥，將剛出爐的鳳梨酥脫模。記者黃于凡／攝影
嘉義縣弱勢團體推中秋禮盒，縣長翁章梁（右）今到若竹兒智能發展中心製作鳳梨酥，將剛出爐的鳳梨酥脫模。記者黃于凡／攝影
嘉義縣弱勢團體推中秋禮盒，縣長翁章梁試吃鳳梨酥，助推廣行銷。記者黃于凡／攝影
嘉義縣弱勢團體推中秋禮盒，縣長翁章梁試吃鳳梨酥，助推廣行銷。記者黃于凡／攝影
嘉義縣弱勢團體推中秋禮盒，縣長翁章梁（右一）今到若竹兒智能發展中心，和身心障礙者一起製作鳳梨酥。記者黃于凡／攝影
嘉義縣弱勢團體推中秋禮盒，縣長翁章梁（右一）今到若竹兒智能發展中心，和身心障礙者一起製作鳳梨酥。記者黃于凡／攝影
嘉義縣弱勢團體推中秋禮盒，縣長翁章梁（左二）今到若竹兒智能發展中心推廣行銷。記者黃于凡／攝影
嘉義縣弱勢團體推中秋禮盒，縣長翁章梁（左二）今到若竹兒智能發展中心推廣行銷。記者黃于凡／攝影

中秋節 嘉義 翁章梁 鳳梨酥

延伸閱讀

加碼非法定社福嘉縣被扣補助 翁章梁：期待中央修法

國土計畫法上路前惹議 嘉縣議員：印證市蛋黃縣蛋白難翻身

國土計畫法上路前惹議 翁章梁支持延後施行本月底報國土三階圖

嘉縣失智長者遊故宮南院 藝術結合醫療減緩退化

相關新聞

台南400古都之美 躍上紐約、巴黎、首爾及東京等國際地標

為了達成台南400「一起台南，世界交陪」的願景，市府團隊積極推動台南城市國際宣傳，在8月12日到18日（當地時間），美國...

濁水溪河床驚見400噸雞隻廢棄物 民眾臭到受不了檢舉

雲林縣西螺鎮濁水溪公有河川地驚傳被不法業者傾倒雞毛、雞血等動物性廢渣，陳姓清運業者去年8月透過仲介向林姓地主承租土地，再...

提升嘉市殯葬品質 10家殯葬業者獲市府表揚

嘉義市今天表揚10家殯葬禮儀服務業評鑑績優業者，肯定提供優質且專業的喪葬服務，協助治喪家屬讓亡者走完人生的最後一程。市長...

嘉市社大龔金山、林育伶 獲教育部終身學習楷模

教育部113年度「全國終身學習楷模選拔」日前公布得獎名單，嘉義市社區大學自然農法分享班班長龔金山推行小農公益、推廣校園食...

嘉義縣弱勢團體推中秋禮盒 翁章梁手做鳳梨酥助行銷

中秋佳節將至，嘉義縣身障機構及庇護工場搶攻送禮商機，推出多款中秋節禮盒，縣長翁章梁今早到若竹兒智能發展中心，戴上手套、口...

活化夢碎？台南300名鄉親抗議六甲營區成「警用長槍靶場」

台南市六甲營區將規畫為警用長槍靶場，國民黨台南市議員尤榮智、蔡育輝、方一峰等人今天陪同300名鄉親前往新營民治議事廳前拉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。