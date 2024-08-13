嘉義縣弱勢團體推中秋禮盒 翁章梁手做鳳梨酥助行銷
中秋佳節將至，嘉義縣身障機構及庇護工場搶攻送禮商機，推出多款中秋節禮盒，縣長翁章梁今早到若竹兒智能發展中心，戴上手套、口罩及帽子，和大家一起捏鳳梨酥，親手將剛出爐鳳梨酥脫模，鼓勵多支持弱勢團體中秋禮盒，增進身障者自立能力。
翁章梁今天到若竹兒智能發展中心，和身心障礙者一起製造鳳梨酥，戴上手套、口罩及帽子，消毒注重食品衛生，從鳳梨酥的餅皮開始製作，將奶油、奶粉、麵粉等材料倒進機器攪拌，再將提前製作好的鳳梨醬內餡包進餅皮中，最後再送進烤箱烘烤並脫模。
翁章梁說，身心障礙者製作技術熟稔，甚至功夫比他還厲害，鳳梨酥外皮需秤重23公克，有些人一手抓起來就23公克，或是22公克誤差不多，但他自己抓起來卻是19公克、29公克，差別很大，大家都熟能生巧，希望多支持弱勢團體，讓大家在中秋節有筆小確幸收入。
嘉義縣2家身障機構團體及2家庇護工場，今年推出各式中秋節禮品，縣長翁章梁、議員林淑完、議員詹黃素蓮今天都到若竹兒智能發展中心參加推廣活動。今年若竹兒還與老楊方塊酥聯名，推出中秋節限定禮盒，獲台積電台中廠支持，預定1100盒中秋節禮盒。
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