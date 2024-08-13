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台南建城400年 美法韓鬧區連7天輪播行銷影片

中央社／ 台南13日電

2024台南建城400年，台南市政府12日起一連7天在美國紐約時代廣場、法國巴黎春天百貨、韓國首爾江南鬧區，輪播15秒影片，呈現孔廟、燒王船及蜈蚣陣等意象，行銷古都之美。

台南市政府今天發布新聞稿指出，市府推動台南城市國際宣傳，8月12日至18日連續7天（當地時間），在美國紐約時代廣場、法國巴黎春天百貨、韓國首爾江南鬧區，輪播「台南400」影片，9月底也將在日本東京新宿播出。

「台南400」15秒行銷影片，呈現台南孔廟、燒王船及蜈蚣陣等代表性意象，將台南古都之美躍向國際，同時讓這座400年古城璀璨光芒在國際閃耀。

台南市長黃偉哲表示，市府選擇美國紐約、韓國首爾、法國巴黎、日本東京等國際知名大都會重要地標播放「台南400」影片，正是著眼國際代表性及匯聚龐大觀光人流，有效觸及在地民眾及觀光客。

黃偉哲希望透過影片讓人真切感受台南完美融合新舊傳統魅力，留下美好深刻印象，台南也展開雙臂「一起台南，世界交陪」。

市府文化局表示，「台南400」行銷影片，涵蓋蜈蚣陣、燒王船等傳統宗教文化活動，另有台南孔廟、林百貨、扇形鹽田、生命之樹及台灣燈會等跨時代文化資產景觀，擁有豐富文化感與生命力。

此外，1624年大航海時代，荷蘭人分別到紐約及台南，兩座城市各自開展精彩歷史；400年後，台南影片在紐約播放，更串起歷史脈絡，共同見證東西方文化在全球化發展，別具意義。

影片 燒王船

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