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活化夢碎？台南300名鄉親抗議六甲營區成「警用長槍靶場」

聯合報／ 記者吳淑玲謝進盛／台南即時報導
台南市六甲鄉親前往民治議事廳陳情抗議。圖／國民黨團提供
台南市六甲鄉親前往民治議事廳陳情抗議。圖／國民黨團提供

台南市六甲營區將規畫為警用長槍靶場，國民黨台南市議員尤榮智、蔡育輝、方一峰等人今天陪同300名鄉親前往新營民治議事廳前拉白布條、高舉標語抗議，指地方爭取多年，希望能活化閒置六甲營區，成為青年返鄉就業青創基地，怎知，官方突襲成為警方靶場；並遞上全區里長和鄉民們的連署陳情書，要求規畫為六甲產業文化故事館的青創夢。黃偉哲接下陳情書，表示聽到鄉親們的心聲了，會針對「六甲產業文化故事館」的設置進行可行性評估。

台南市議會今天起在新營民治議事廳，舉行為期十天的臨時會，六甲鄉親搭乘5輛遊覽車在尤榮智與執行長尤淨寬帶領下，六甲區里長聯誼會會長劉國賢里長、副會長七甲里長蔡淵湶等約300人，拉著白布條和標語，抗議「台南市府把六甲人當二等公民，強烈反對設置警用長槍靶場」、「暗渡陳倉！連說明會都沒有！！欠六甲人一個公道！」

尤淨寬指出，六甲營區閒置多年，位於國道3、台一線、林鳳營車站的交通樞紐，鄰近工研院、南藝大、烏山頭水庫，面積有4.9公頃，從2019年榮智議員當選台南市議員起，就接受鄉親請託，多次在議會中建請台南市政府，編建土地利用計畫與經費，讓這塊空地能再度活化，吸引產業投資，提供青年返鄉就業機會，因為緊鄰左鎮化石園區、山上區水道博物館、官田葫蘆埤公園、麻豆總爺園區、柳營德元埤荷蘭村等，六甲鄉親殷切希望整體都市重新規劃，讓地方產業升級，並帶動觀光人潮。

尤淨寬說，六甲人現在這個夢碎了，警察局原本計畫在南區設置長槍靶場，因為南區區民強烈反對，今年4月台南市府簽准將警用長槍靶場移到六甲營區，整個過程黑箱作業，六甲人完全被蒙在鼓裡，連當地議員都沒被告知，六甲鄉民親痛批市府「生雞蛋沒，放雞屎有」，發起連署表達抗議心聲，全區11位里長和社區協會理事長都在連署書上簽名，希望市府不要橫柴入灶，建請市府讓六甲營區這塊珍貴的土地，成為「六甲產業文化故事館」，朝著產業升級、休閒文化觀光整合方向，重新規劃，以帶動大區域經濟活絡。

國民黨團發言人蔡育輝表示，台南縣市合併後，溪北17個區人口外流非常嚴重，每年流失約3千人，至今人口流近3萬人，每次總質詢他都為在地鄉親請命，希望市府不要重南輕北，能正視溪北地區嚴重邊緣化的困境，溪南有美術一、二館、亞太棒球村、總圖書館、輕軌交通建設，黃偉哲市長也計畫在南台南副都心，讓小巨蛋計畫敗部復活，看著溪南地區一到假日就遊客如織，反觀溪北地區，因為缺乏重大建設，也沒就業機會，真的猶如棄兒，六甲營區這塊黃金地段，市府都市規畫就要朝向黃金發展等級規劃，怎會讓這塊地成為靶場，難怪六甲鄉親群情激憤。

台南市長黃偉哲（右二）接下陳情書。圖／國民黨團提供
台南市長黃偉哲（右二）接下陳情書。圖／國民黨團提供
台南市六甲鄉親前往民治議事廳陳情抗議。圖／國民黨團提供
台南市六甲鄉親前往民治議事廳陳情抗議。圖／國民黨團提供
台南市六甲鄉親前往民治議事廳陳情抗議。圖／國民黨團提供
台南市六甲鄉親前往民治議事廳陳情抗議。圖／國民黨團提供

台南 議員 黃偉哲

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