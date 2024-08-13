想吃嘉義小吃卻遇大熱天 不妨品嘗白醋涼麵鹹甜好入口

如果說來嘉義沒有吃火雞肉飯不算是來過嘉義，那另一道地方特色小吃更不要錯過，尤其是炎夏常飆過30多度氣溫影響下，打不開食慾，可以來品嘗這道小吃，那就是嘉義「白醋涼麵」，有著濃郁的麻醬香外還有白醋，涼涼鹹鹹甜甜口感在盛夏更容易入口。

嘉義人說的「白醋」不是液態調味醬的白醋，而是沙拉醬或美乃滋，很多店家在冷盤小菜淋上這沙拉醬，提升成在地風味特色小吃，「白醋」是提升嘉義涼麵層次的要角。

有的涼麵攤搭配涼菜，常見的有皮蛋豆腐、四季豆、茄子、苦瓜、還有粉腸、鯊魚煙、三色蛋…等「黑白切」之類。

在有些涼麵店家還可以吃到「涼圓」，和傳統彰化肉圓很像，外皮半透明且有彈性，通常是太白粉搭配樹薯粉或地瓜粉混合做成，中間的餡料也是以肉餡為主，食用時維持低溫，名稱「涼圓」也是因此而來。但不是每家店都有賣，黃記涼麵、南門涼圓、諸羅山涼麵等「涼圓」吸引不少饕客。黃記涼麵還可以吃到粉粿冰、粉條冰、肉焿等。也有搭配果汁的涼麵店，如老店四味果汁涼麵。

搭配熱的吃也有，崇文錦魯麵有涼麵、涼菜、肉焿，公園老店涼麵、肉焿。二Y頭麻辣涼麵、小伍妹涼麵除招牌麻辣涼麵外也有眷村口味陽春麵、餛飩麵等。黑人涼麵還有炸粿、蚵爹，但常是冬季限定。

涼麵條有扁麵、細麵之分，扁麵俗稱陽春麵條，細麵就是一般的油麵，有人認為嘉義涼麵是要搭配寬麵，隨著各式麵條出現，也不再侷限這2種。

嘉義市大大小小涼麵攤很多，有些市場小小攤位也有賣涼麵，推測店家數僅次於雞肉飯，每家店都各有所長，也各有其擁護者，不論扁麵、細麵搭配麻醬、白醋（沙拉醬）都滑順、涮嘴，差別只在於醬料調配比例。

嘉義人愛吃涼麵，一大早當作早餐吃不在少數，所以有些涼麵店早上就開始營業，像羅家涼麵、諸羅山涼麵等，經常一早賣完就要等明天。

小伍妹涼麵第3代許秦蓉說，早期祖母在眷村市場賣麵攤隔壁家賣四川涼皮涼麵，四川涼麵有花生粉，且口味酸、辣、麻，祖母思考著炎夏也可以賣涼麵，為與隔壁有所區隔改良更符合台灣人口味，因為糖水、花生粉太甜，以美乃滋、芝麻醬代替，嘉義每家涼麵的醬原料都大同小異，最大不同在於調配比例。來自眷村的口味有著酸、辣特色，二Y頭麻辣涼麵、小伍妹涼麵原是姊妹，所以口味、產品也相似。