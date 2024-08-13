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吃果實「酒醉」？ 成大鳥群撞窗12死

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
成大成功校區發生鳥群集體撞窗死亡事件，懷疑是「酒醉」搞不清楚方向撞窗。圖／林政翰提供
成大成功校區發生鳥群集體撞窗死亡事件，懷疑是「酒醉」搞不清楚方向撞窗。圖／林政翰提供

台南成功大學成功校區前天有鳥群集體撞窗戶玻璃，造成12隻輝椋鳥死亡，救傷人員懷疑是吃了過熟發酵的果實，「酒醉」撞玻璃。先前也有議員關注台南鳥類的窗殺情況，南市工務局昨表示，有對外宣導，建築玻璃設計可減少反射、降低透明度，以避免鳥類窗殺事件。

台南社大環境小組研究員林政翰前天到成大上課時，一直聽到物體撞窗戶聲音，下課後發現走廊上躺了12隻輝椋鳥，9隻已死亡、另3隻還沒死，趕緊送鳥會合作的救傷單位；由於輝椋鳥屬外來種，大量繁殖造成噪音、鳥糞，也有疾病風險，這3隻未被收治死亡。

輝椋鳥撞窗處是老建築，窗框木製、沒大面玻璃，救傷單位人員推測可能是最近天氣炎熱，果實過熟而發酵，鳥吃了後「酒醉」而撞窗；林政翰認為，校園有雀榕，長了許多果實，這推測不是不可能。

輝椋鳥事件雖無法斷定窗殺事件，不過台灣許多建築都採大型落地窗設計，每天仍有許多台灣原生種鳥、甚至珍稀鳥類撞窗事件，議員穎艾達利去年曾在議會質詢反映窗殺愈來愈多問題，希望市府推動相關友善措施。

工務局副局長王建雄說，偕同相關公會、團體宣導，未來在設計上考慮防窗殺問題，例如設計霧面、花紋的玻璃，鼓勵民眾在陽台前植栽、吊裝飾物或在玻璃貼圖貼，降低高反射及透明度。

台南 建築

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