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台南37億治水 水利署長點頭

聯合報／ 記者謝進盛潘奕言／連線報導
柳營區八老爺滯洪池及抽水站啟用，台南市長黃偉哲（中）、水利署長賴建信（右）昨巡視運作情形。記者謝進盛／攝影
柳營區八老爺滯洪池及抽水站啟用，台南市長黃偉哲（中）、水利署長賴建信（右）昨巡視運作情形。記者謝進盛／攝影

凱米颱風重創台南、高雄，多處人口密集區淹水，台南市政府針對待改善淹水點，提報爭取逾37億元治水經費，水利署長賴建信昨出席柳營區的抽水站工程啟用典禮，受訪允諾「全力配合辦理」；高市府則表示，繼續執行排水改善工程，鼓勵易淹水地區加裝防水閘門。

南市府建置柳營區八老爺滯洪池及應急抽水站工程，新設1.5公頃滯洪池、分流箱涵887公尺、每秒6公噸抽水站，歷經2年多施工，於6月下旬完工，水利局長邱忠川說，這次凱米颱風隨即投入運轉，原地勢低窪幾乎每下大雨必淹的八翁地區，淹水面積減少、退水也加快。

邱忠川說，凱米颱風災後南市待改善淹水點共37處，包括麻豆總爺及東北勢排水護岸、下營抽水站、安南區六塊寮排水等案，總經費約37.18億元，希望中央支持。

市長黃偉哲及立委林俊憲、賴惠員、陳亭妃在竣工儀式紛紛提及，明年中央治水經費增加到551億元，南市提報爭取37億元，都亟待改善淹水區域，治水也應要一次到位；面對眾人「圍攻」，賴建信坐台下頻頻點頭。

賴建信參觀新啟用抽水站等設施時，媒體追問對南市提報治水經費的態度，賴鬆口，會在今年及明年度預算全力配合，同時系統性治理效能也要發揮，中央及地方再攜手降低百姓淹水之苦。

另外，高雄此次多處淹水，高市府也請專家「說項」，成大水利及海洋工程系教授羅偉誠說，凱米帶來的致災性豪雨已超過200年防洪系統的設計標準，從數據上來看，相較莫拉克淹水面積大幅減少、退水時間縮短是事實，如果缺乏前瞻水利建設等，這次災情恐更嚴重。

高市水利局指出，災後會評估檢討，並繼續執行排水改善工程及排水系統清疏，協助市民取得水情資訊，鼓勵易淹水地區加裝防水閘門，輔導成立自主防災社區、進行防災演練等。

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