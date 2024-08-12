影／安平孤棚祭登場 20支篙餞招引海上遊魂吃大餐
已被登錄為台南無形文化資產的安平港仔尾靈濟殿孤棚祭今天登場，下午吸引民眾參加綁篙餞活動，並看著廟方人員協力吊起大豬公，以及在孤棚上豎起20支篙餞；廟前則有普渡，用慎宗追遠、以禮相待的心情，迎接晚間到深夜的祭典。
文史工作者蔡義明說，此一祭典不同一般的搶孤，平常搶孤是競賽活動，靈濟殿的搶孤是靜態的活動，除了有傳承的含意，更有不忘祖先承諾、以禮相待及傳承接代的意義。孤棚除了4支木柱撐起，棚上壇桌在奉上1柱共5柱，早年木製漁船，近海漁船有3柱，遠洋漁船則是5柱，立5柱有如遠洋漁船，度近海及遠洋的孤魂。
故棚上除了吊掛著4隻大豬公，並立上綁有各式點心的16支篙餞、4支綁著空心菜的篙餞。蔡義明表示，俗話「吃魚吃肉也要有菜加 」，篙餞繫著空心菜就是這個意思，除了大魚大肉、各式點心，還有青菜當配菜。他說，早期篙餞繫著是魚乾等海鮮，隨著環境變遷，用包裝雜糧、點心替代。
廟前有普渡，是祭祀陸上好兄弟，孤棚則是祭祀海上孤魂，案桌前有一白布，降至地面後延伸至運河內，以此作為魂路接引「老大公」（非「萬應公」，而是大船的掌舵者）與水中孤魂來接受普渡，也是此儀式特色。
孤棚祭今晚7點15分開壇，凌晨零時收壇，下午安平區公所與靈濟殿辦綁篙餞DIY體驗活動，吸引許多民眾參加，大家合力在竹子上繫上乖乖等各式點心；文史導覽老師蔡義明也講述安平在地故事、孤棚祭由來與歷史軼聞，讓大家更加認識安平，揭開安平歷史的神秘面紗。
安平區孤棚祭是安平區特有農曆七月普渡儀式，已傳承百餘年，2016年登錄為南市無形文化資產。 靈濟殿管理委員會主委何志章表示，「孤棚祭」起源於咸豐年間，安平舊運河渡船碼頭工頭陳柱因利益衝突，發生人命受到牽連，恐被官府處死，港仔尾居民為解救陳柱向靈濟殿眾神與老大公祈願，若能平安無事，必每年酬神謝恩，此後陳柱無罪釋放，為感念神恩，每年農曆7月9日搭孤棚祭祀「老大公」及普度，也展現居民們的凝聚力。
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