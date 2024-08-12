9月年度天文大潮將出現！雲林面臨淹水考驗 縣府找國內外學者求解方

2023年8、9月年度天文大潮，及颱風造成的風暴潮，造成雲林縣四湖鄉箔子寮漁港發生嚴重海水倒灌，全球海平面上升、暖化等問題持續，面臨今年9月即將出現的天文大潮，雲林縣政府今邀請國內外專家學者舉辦美英台跨國交流座談會，汲取國內外的實務作法，盼降低災害發生。

去年天文大潮，造成四湖鄉箔子寮漁港發生嚴重海水倒灌，依據中央氣象署發布天文大潮時間表顯示，雲林縣今年最高潮位可能發生在9月17日至21日，縣府今邀請中央研究院院士及美國科學院院士劉立方、英國學者Heidarzadeh教授及中央大學水文與海洋科學研究所吳祚任教授等專家，進行國際交流，找出減災對策。

臨海的國家都正面臨氣候變遷、海平面上升、風暴潮的考驗，劉立方表示，新加坡已將此問題認定為是生存問題，甚至提升到國防問題，必須要嚴正面對，台灣面積較新加坡大，海岸線變化更大，不同縣市要根據海岸線條件提出對策。

他認為雲林縣除風暴潮外，地層下陷造成淹水是很大的問題，應雙管齊下找出解決之道，尤其雲林縣是農業大縣，水資源需求大，要如何增加水資源，減緩地層下陷，防止沿岸淹水發生，這是系統性問題，不能個別看待，需要地方政府跟中央政府正視。

他也提出，雲林縣已有相關的受災經驗，應盡快搜集受災資訊，並進行分析，建立有科學根據的模式，作為未來防災對策參考。

雲林縣口湖鄉、四湖鄉在1845年曾發生風暴潮造成嚴重災害，奪走數千人性命，吳祚任表示，當時的地層下陷、氣候變遷不如現在嚴峻，應借鏡該經驗，應該正視可能發生的風險，盡快提出對策。

吳祚任也提出，目前國內的水利設施，都是以50年降雨頻率設計，面對越來越嚴峻的氣候變遷考驗，是否足以承受，應該重新檢討，也可以善用科技預警風暴潮發生，制定適當策略，將危害減到最低。

英國沿海設施也同樣面臨氣候變遷考驗，Heidarzadeh教授表示，透過跨國交流、集思廣益發想，未來有哪些部份、技術可以合作學習，以抵禦未來極端氣候帶來的問題。