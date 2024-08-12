借鏡國外防洪經驗 雲林辦跨國交流座談會

凱米颱風造成中南部地區大面積淹水，風暴潮同時造成雲林縣四湖鄉箔子寮漁港溢堤，雲林縣府借鏡國外防洪經驗，今天辦跨國交流座談會，強化雲林縣沿海暴潮應變處置。

雲林縣政府今天舉辦美、英、台防汛整合及沿海暴潮跨國交流座談會，邀請中央研究院院士劉立方、英國學者海達爾扎德（Heidarzadeh）及中央大學水文與海洋科學研究所教授吳祚任等人，盼透過國際專家學者的交流，一同探討審視並給予縣府更多國際實務交流建議。

劉立方舉他在新加坡經驗，新加坡將氣候變遷和海平面上升視為國防問題，但台灣的海岸線與新加坡不一樣，且雲林縣面臨風暴潮和颱風的挑戰外，還有地層下陷的隱憂。

劉立方認為，防洪和治水應該要雙管齊下，但是雲林縣以農業為主，需要許多水資源，所以如何增加水資源、防沿岸的淹水等問題，應由系統性討論提方針解決。

吳祚任則以1845年雲林口湖、四湖沿海地區風暴潮造成數千人死亡為例，提醒極端氣候下的颱風威力更強，現階段可善用科技預測風暴潮，擬定適當的策略將傷亡減至最低。

雲林縣長張麗善期盼透過座談會，各界專家學者分享其豐富的經驗跟專業，為雲林縣做診斷並提出解決的方案，能夠策立長治久安，甚至能夠正本清源的方法，讓民眾免於淹水的夢魘。

雲林縣水利處指出，依據中央氣象署今年發布的天文大潮時間表顯示，雲林縣今年最高潮位可能發生在9月17日至21日，為因應天文大潮或颱風來襲加成作用所致的風暴潮，希望透過國際交流座談會，汲取國內外防災實務作為與經驗分享，強化雲林縣於沿海暴潮應變處置再升級。