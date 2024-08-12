廢棄蚵殼變黃金 「海毛紗」開拓紡織業新藍海

出身養蚵重鎮雲林的王葉訓（Eddie Wang）發現，當地居民會將廢棄牡蠣殼重新利用，做成房屋的隔熱建材。這段為廢棄物賦予新生命的記憶啟發他創造出一種獨特的環保面料，稱為「海毛紗」（Seawool）。

42歲的王葉訓在台南的工廠告訴法新社，「他們會用火焚燒牡蠣殼，然後把殘留物塗在牆上，這樣房子就會冬暖夏涼。所以我很好奇，為什麼牡蠣殼有這麼神奇的功效。」

王葉訓的誠佳科紡（Creative Tech Textile Co.,LTD.）公司成立於2010年。當時該公司正生產一種利用回收塑膠瓶製作的聚酯纖維（Polyester）布料，但王葉訓覺得，這種「生態布料」的質地有些「普通」。

因此，他開始與研究機構合作，嘗試利用牡蠣殼殘留物來製作織物，並在2013年找到生產類似羊毛材料的正確配方。

如今，他在台灣的工廠每年使用約100噸牡蠣殼，以生產約900噸擁有商標和專利權的海毛紗。

王葉訓說，如果沒有台灣獨特的養蚵文化，這種台灣製造的環保布料就不可能問世。

他說，「這個產業鏈在海外其他地方都找不到。我們有人負責採收牡蠣，有專家清理牡蠣殼，還有人負責乾燥和鍛燒牡蠣殼。」

根據農業部統計數據，台灣的牡蠣消耗量相當巨大，年產量估計為20萬噸，每年也約有16萬噸牡蠣殼被丟棄。

在王葉訓的工廠，廢棄的牡蠣殼被磨成奈米大小的粉狀，並與回收塑膠瓶製成的紗線結合在一起。

他說，「如此就可以創造出一種神奇的紗線。牡蠣殼是一種低導熱率的材料，它既不吸熱也不散熱。」

此外，王葉訓指出，將捕獲並儲存大氣中二氧化碳的蚵殼轉化為布料的過程不需用水，這也讓海毛紗成為一種「低碳產品」。