快訊

奧運拳擊／「已用金牌證明」林郁婷回擊質疑：不需要透過法律訴訟證明

下班記得帶傘！國家警報響「雨勢升級」 17縣市發豪雨、大雨特報

廢棄蚵殼變黃金 「海毛紗」開拓紡織業新藍海

中央社／ 台南12日綜合外電報導

出身養蚵重鎮雲林的王葉訓（Eddie Wang）發現，當地居民會將廢棄牡蠣殼重新利用，做成房屋的隔熱建材。這段為廢棄物賦予新生命的記憶啟發他創造出一種獨特的環保面料，稱為「海毛紗」（Seawool）。

42歲的王葉訓在台南的工廠告訴法新社，「他們會用火焚燒牡蠣殼，然後把殘留物塗在牆上，這樣房子就會冬暖夏涼。所以我很好奇，為什麼牡蠣殼有這麼神奇的功效。」

王葉訓的誠佳科紡（Creative Tech Textile Co.,LTD.）公司成立於2010年。當時該公司正生產一種利用回收塑膠瓶製作的聚酯纖維（Polyester）布料，但王葉訓覺得，這種「生態布料」的質地有些「普通」。

因此，他開始與研究機構合作，嘗試利用牡蠣殼殘留物來製作織物，並在2013年找到生產類似羊毛材料的正確配方。

如今，他在台灣的工廠每年使用約100噸牡蠣殼，以生產約900噸擁有商標和專利權的海毛紗。

王葉訓說，如果沒有台灣獨特的養蚵文化，這種台灣製造的環保布料就不可能問世。

他說，「這個產業鏈在海外其他地方都找不到。我們有人負責採收牡蠣，有專家清理牡蠣殼，還有人負責乾燥和鍛燒牡蠣殼。」

根據農業部統計數據，台灣的牡蠣消耗量相當巨大，年產量估計為20萬噸，每年也約有16萬噸牡蠣殼被丟棄。

在王葉訓的工廠，廢棄的牡蠣殼被磨成奈米大小的粉狀，並與回收塑膠瓶製成的紗線結合在一起。

他說，「如此就可以創造出一種神奇的紗線。牡蠣殼是一種低導熱率的材料，它既不吸熱也不散熱。」

此外，王葉訓指出，將捕獲並儲存大氣中二氧化碳的蚵殼轉化為布料的過程不需用水，這也讓海毛紗成為一種「低碳產品」。

廢棄物 環保

延伸閱讀

奧運桌球／王楠富商老公重奬6公斤黃金！陳夢獎金近1600萬元 孫穎莎慘被拋離

《打造產品經理黃金身價的10堂課》後疫時代的五種產品思維：C.O.V.I.D

「綠金」比黃金值錢？永豐銀行把綠色地球交棒給下一代

期貨商論壇／黃金期 避險優選

相關新聞

9月年度天文大潮將出現！雲林面臨淹水考驗 縣府找國內外學者求解方

2023年8、9月年度天文大潮，及颱風造成的風暴潮，造成雲林縣四湖鄉箔子寮漁港發生嚴重海水倒灌，全球海平面上升、暖化等問...

從300元開始助學 雲林張金鐘夫妻14年捐助逾百萬元

經營氧氣行的張金鐘、杜素禎伉儷，14年前因父親跌倒受傷，開始行善捐款助學，從每月300元助學開始，不斷增加捐款金額，公益...

奇美博物館推出「畫師們」與科研秘密特展 早鳥票開賣

奇美博物館今天宣布推出「畫師們：走進16、17世紀尼德蘭繪畫時代」展覽。集結近60件館藏，搭配科學檢測分析與藝術史研究，...

紀念台日棒球交流百周年 《KANO》音樂劇10月在嘉義市

日本「少爺劇場」為紀念台日棒球交流100周年，創作音樂劇《KANO～1931，邁向甲子園的2000公里～》，導演魏德聖曾...

水利署長點頭全力配合 南市爭取治水逾37億元經費到位

台南市柳營區八老爺滯洪池及應急抽水站工程，歷經2年餘施工，今上午正式啟用，在市長黃偉哲及與會3名立委林俊憲、賴惠員、陳亭...

聯電南科廠繪畫社成果展 50件畫作展現南科人藝文特色

熱愛繪畫的聯電南科廠區員工成立繪畫社，今辦成果展在南科新港社地方文化館展出50件畫作到9月7日。南科管理局長鄭秀絨請園區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。