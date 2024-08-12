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台南老屋改建民宿遭投訴霉味重 觀旅局要求限期改善

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市中西區一間老屋翻新改造的民宿，遭入住客人投訴房間內灰塵多、霉味重，浴室也有多處發霉情況，南市府觀旅局接獲後，今下午會同相關單位前往稽查，要求業者部分暫停營業並限期1日內改善。圖／南市觀旅局提供
台南市中西區一間老屋翻新改造的民宿，遭入住客人投訴房間內灰塵多、霉味重，浴室也有多處發霉情況，南市府觀旅局接獲後，今下午會同相關單位前往稽查，要求業者部分暫停營業並限期1日內改善。圖／南市觀旅局提供

台南市中西區一間老屋翻新改造的民宿，遭入住客人投訴房間內灰塵多、霉味重，浴室也有多處發霉情況，與網路上的宣傳照片內容差異大，南市府觀旅局接獲後，今下午會同相關單位前往稽查，確認該民宿在衛生條件及設施設備上存在嚴重缺失，已要求業者部分暫停營業並限期1日內改善。

觀旅局指出，該民宿遭投訴客房環境灰塵過多、霉味及浴室多處發霉等問題，經會同消保官、衛生局及消防局等單位進行聯合稽查，確實發現衛生條件及設施設備有嚴重缺失，要求業者即刻改善，若業者未能在規定期限內完成改善，將依相關規定持續裁罰，最重可撤銷營業許可。

觀旅局表示，對於維護民宿優質品牌形象作業刻不容緩，後續將嚴格把關該案改善進度，確保民宿能夠提供溫馨舒適又乾淨的住宿服務，保障消費者的權益，同時呼籲民宿業者務必遵守「民宿管理辦法」及相關規定，切勿因疏忽影響消費者旅遊體驗，影響台南觀光住宿形象。

此外，衛生局則要求該民宿業者依台南市營業衛生管理自治條例，限期補正資料，違反將依法裁處。業者則回應，讓入住旅客住得不舒服，感到相當抱歉，後續會全面檢修並改善客房環境問題，目前已與投訴的消費者達成和解。

民宿 消費者 衛生局

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