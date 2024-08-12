奇美博物館推出「畫師們」與科研秘密特展 早鳥票開賣

奇美博物館今天宣布推出「畫師們：走進16、17世紀尼德蘭繪畫時代」展覽。集結近60件館藏，搭配科學檢測分析與藝術史研究，呈現「看畫也看時代風景的獨特展覽」，讓民眾從畫作與科學檢測抽絲剝繭，感受「藝術也瘋狂」的喧囂年代。展期從10月26日到明年8月31日，今天起早鳥優惠開賣。

奇美博物館表示，尼德蘭(the Netherlands)是荷蘭(Holland)的正式國名，但其實歐洲早期歷史尼德蘭非指單一國家，而是涵蓋今日比利時 、荷蘭、盧森堡與法國北部等地，此區貿易發達、經濟繁榮，帶動中產階級崛起、藝術蒐藏不再是皇室貴族專利，而是成為中產階級追捧的風尚，進而造成藝術需求飛速成長、繪畫市場百家爭鳴。

展覽將從畫作與各種研究剖析中， 重現當年榮景，觀者可以看見藝術站上流行尖端，體會整個世代的藝術消費風潮。尤其當時的「畫師養成術」。由於16世紀起尼德蘭繪畫市場供不應求，各種工作坊如 雨後春筍般林立，急需大量的繪畫人才，因而出現一套從學徒、畫工到畫師的養成模式、藝術品生產線。

奇美博物館表示，特別將尼德蘭繪畫蒐藏選出60幅珍品，主題涵蓋宗教、肖像、風俗、靜物、風景等完整呈現尼德蘭繪畫包羅萬象。

館方表示，12年前起便持續與各界合作進行藏品研究，透過各式科學檢測技術如顯微觀察、紫外螢光檢視、紅外線反射影像、穿透式X光攝影、大面積X射線螢光光譜分析、年輪學等，探索畫作不為人知的祕密。