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從300元開始助學 雲林張金鐘夫妻14年捐助逾百萬元

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
經營氧氣行的張金鐘（中）、杜素禎（右）伉儷，14年前因父親跌倒受傷，開始行善捐款助學，至今夫妻捐助雲林家扶中心金額已突破百萬元，扶幼主委陳燦勲（左）今頒發感謝狀。記者陳雅玲／攝影
經營氧氣行的張金鐘（中）、杜素禎（右）伉儷，14年前因父親跌倒受傷，開始行善捐款助學，至今夫妻捐助雲林家扶中心金額已突破百萬元，扶幼主委陳燦勲（左）今頒發感謝狀。記者陳雅玲／攝影

經營氧氣行的張金鐘、杜素禎伉儷，14年前因父親跌倒受傷，開始行善捐款助學，從每月300元助學開始，不斷增加捐款金額，公益不落人後竟成為家裡的傳統，子女也跟進做公益，至今夫妻捐助雲林家扶中心金額已突破百萬元，扶幼主委陳燦勲今頒發感謝狀，感謝他們協助雲林經濟弱勢孩子脫貧。

張金鐘14年前和妻子杜素禎以經營氧氣行名義捐助雲林家扶中心，後來陸續將家人名義每月300元助養開始，認識瞭解到家扶助貧、脫貧工作的艱鉅任務，他將助貧一事擴及子女，鼓勵子女跟上行善腳步，甚至孫子女出生後，他也經常分享助貧的觀念，鼓勵孩子長大後不忘幫助社會弱勢。

張金鐘夫妻更為自己訂定行善目標，每一年都要比前一年做得更多，夫妻兩人每年歲末捐助家扶中心園遊會，從2萬元開始，逐年增加金額，去年捐贈4萬元，希望有一天能捐贈到10萬元，盡己所能，他也耳提面命子女要延續這樣的愛心。

陳燦勳說，感激張金鐘夫妻多年來捐贈民生物資與善款，種下福田帶動全家人公益的動力持續不斷前進，讓家人瞭解做公益隨時都可進行，而且不論捐助多寡，付出時間長或短，只要是社會公民的一份子都需要多關懷與付出，讓更多弱勢感受這一份善的力量。

經營氧氣行的張金鐘（左三）、杜素禎（左四）伉儷，14年前因父親跌倒受傷，開始行善捐款助學，至今夫妻捐助雲林家扶中心金額已突破百萬元。記者陳雅玲／攝影
經營氧氣行的張金鐘（左三）、杜素禎（左四）伉儷，14年前因父親跌倒受傷，開始行善捐款助學，至今夫妻捐助雲林家扶中心金額已突破百萬元。記者陳雅玲／攝影

公益 子女

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