落實AI平權 台南大學IVC實驗室助多重障礙族群溝通

人工智慧進步不僅改變經濟發展模式，也幫助弱勢族群重拾日常生活。台南大學的「智慧型視覺計算實驗室，IVC Lab」，透過AI辨識幫助多重障礙患者提升表達內在想法的效率。

由台南大學教授李建樹主持的「智慧型視覺計算實驗室，IVC Lab」，協助無法言語與無法行動的多重障礙患者，以AI辨識技術，將患者嘴型轉換為文字並成功運用在通訊軟體上。

編撰教育部人工智慧中小學教材的李建樹認為，研發者如何讓更多人因AI而受惠，進而實現「AI平權」，是這個世代最重要課題之一。實驗室秉持此精神，與台南大學特教系教授林千玉合作，為總統教育獎的得主莊馥華小姐無償開發這套AI代言系統。

台南市政府今天新聞稿表示，莊小姐的母親過去僅能從女兒眨眼來確認注音符號，從而拼出單字，依李建樹轉述，連想表達「我口渴」3個字都很辛苦。林千玉特別設計按鈕，透過移動下巴按下左/右按鈕，送出字卡上特定注音符號摩斯碼，電腦再解讀出對應注音符號，進而輸出文字。

這個做法雖然幫助莊小姐更容易表達，但長期使用可能造成脖子壓力。因此李建樹率領IVC實驗室學生，結合電腦視覺與深度學習技術，讓莊小姐只需用嘴巴做出特定口型，AI就能解讀出摩斯碼，並自動轉換成注音與文字。這套AI代言系統能有效協助莊小姐日常溝通，因此莊小姐也將系統介紹給其他障友，讓更多家庭受益。

台南市長黃偉哲透過新聞稿表示，目前與中央合作發展的人工智慧產業專區，核心精神就是總統賴清德揭示「百工百業使用AI的文化」，這與李建樹教授所提倡「AI平權」完全相容。南市府已陸續結合先進科技與公共服務，例如協助盲友過馬路的智慧有聲號誌、以無人機偵測工業區空品等，未來將與中央合作發展AI應用，擴大公共服務品質。

台南市經發局長林榮川說，行政院公布第一個AI產業專區在沙崙智慧綠能科學城，不只要將AI應用在產業，也要實際改善民眾生活，建立使用AI文化。未來將與沙崙智慧綠能科學城、台南大學IVC實驗室等各校AI技術合作，推動人工智慧產業化。