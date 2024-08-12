雲林2100間教室裝水洗式智慧黑板 師操作憂3C傷眼睛

雲縣府自籌逾2億元利用暑假期間將全縣國中小學2100間教室安裝水洗式智慧黑板，近日安排5100名教師研習，老師們操作反映教學更多元，但憂近距離曝曬3C產品前傷眼睛。

雲林縣長張麗善今年6月宣布，自籌逾新台幣2億元為全縣185所國中小學、2100間教室安裝水洗式智慧黑板，智慧黑板結合了86吋大型電容式觸控螢幕、水擦式黑板、音響與攝影設備等先進科技設備，新學年度開學即可使用。

由於廠商已完成安裝，雲林縣數位學習推動辦公室從8月8日起安排縣內5100名教師研習，從種子教師講解外，還有小組討論、實際操作。

雲林縣數位學習推動辦公室主任劉宏龍指出，事後問卷調查，超過97%教師反映教學更多元，但是老師憂心與螢幕根本無法保持安全距離，長時間曝曬在3C商品前導致眼部傷害。

雲林縣政府教育處強調，在實習時有提醒3C產品使用時間應有限制，千萬不要長時間使用此設備，請老師發揮專業，調配課程，適時給予學生發表、寫作時間。

若瑟醫院眼科主治醫師吳孟儒提醒，師生使用觸控螢幕時應注意保持適當距離，同時注意螢幕亮度，使用電子產品時間不要超過30分鐘；此外，課堂結束後，盡量走出戶外看遠方，倘若眼睛感到疲勞，可5分鐘熱敷，讓眼球肌肉放鬆。