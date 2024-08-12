紀念台日棒球交流百周年 《KANO》音樂劇10月在嘉義市

日本「少爺劇場」為紀念台日棒球交流100周年，創作音樂劇《KANO～1931，邁向甲子園的2000公里～》，導演魏德聖曾好奇如何在舞台打棒球，至今演出超過300場，逾5萬人次進場，深受好評。音樂劇受邀於今年10月來嘉市演出。

嘉義市長黃敏惠表示，《KANO》嘉農精神就是嘉義精神，更是台灣精神，就像巴黎奧運會場上選手拚搏奮戰的精神。以音樂劇形式，邀請更多的朋友們進場，藉藝術喚起熱血精神。

2014年由馬志翔執導、魏德聖監製的棒球電影《KANO》在全國引起一股棒球電影熱潮。日本愛媛縣東溫市的「少爺劇場」為紀念台日棒球交流100周年，創作音樂劇《KANO～1931，邁向甲子園的2000公里～》將於今年10月來嘉市演出。今天上午，嘉義市長黃敏惠與少爺劇場社長越智陽一，以及參與《KANO》音樂劇演出的3名台灣演員陳希瑀、鍾政均、江明娟共同出席，邀請更多人一同把握10月19、20日於嘉義市政府文化局音樂廳的演出，透過音樂劇看見永不放棄的嘉義精神。

市長黃敏惠表示，《KANO》上映時讓世界看見永不放棄的KANO精神，當年《KANO》曾受邀作為第9屆日本大阪亞洲影展入選開幕片，電影結束後，現場觀眾以近10分鐘的熱情掌聲表達心中感動，激動的心情至今依舊深刻。時隔10年，嘉義市能與日本唯一全年演出原創音樂劇作品的劇場「少爺劇場」合作，將象徵嘉義精神的《KANO》音樂劇移到嘉義市音樂廳演出，也讓大家重溫當年的感動。

社長越智陽一表示，《KANO》音樂劇以出身愛媛縣、領軍嘉農棒球隊的總教練近藤兵太郎為主角，音樂劇腳本由經手多數戲劇、電影與舞台作品的羽原大介執筆，並加入3名台灣演員與日本演員共同演出，紀念台日棒球交流100周年。音樂劇自2023年4月上演至今演出場次超過300場，吸引逾5萬人次進場，深受好評。電影《KANO》監製魏德聖相當好奇如何在空間有限的舞台上呈現「打棒球」，去年8月他親自觀看音樂劇後，盛讚劇組還原了「打棒球」的場景，深受感動。

文化局局長盧怡君說，這次的音樂劇就像嘉農棒球隊一樣，都是跨族群的合作，有台灣演員和日本演員一起演繹KANO精神，相信在舞台上打棒球的創意呈現，更能展現體育和藝術跨域結合。

音樂劇將在10月18日辦理一場義演，邀請嘉義市的國中小學生來觀賞，另於10月19日有3場售票演出，8月13日可以於年代售票系統購票。