快訊

假帳爭議民眾黨清查17筆支出漏誤報 「會計師端木正便宜行事」

捲假帳疑雲！木可公司聲明即刻起暫停運作 依法進行公司清算

直播／政治獻金假帳疑雲 黃珊珊、柯文哲親上火線說明

嘉基送愛到泰北大谷地村 3天義診村民達850人次

中央社／ 嘉義市12日電

嘉義基督教醫院與泰國清邁基督教醫院自9日起，一連3天在醫療資源匱乏的泰國北部大谷地村義診，計有850人次民眾就醫，當地村民感謝醫院付出，讓村民獲得診療關懷。

嘉義基督教醫院今天發布新聞稿指出，泰國北部大谷地村是泰北最大華人村落，位於清邁北方約120公里，因地處偏遠，住民以外來及少數族群為主，泰國政府將此地劃為自治區，醫療與衛生資源相當匱乏。

嘉基表示，院方於2017年首度派出醫療團隊與泰國清邁基督教醫院、大谷地教會合作前往大谷地村義診；COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緩解後，嘉基去年8月再度前往大谷地，今年是第3度合作在大谷地義診服務。

去年與今年都參與義診的嘉基副院長劉中賢指出，今年診斷出5名村民有心房震顫，給予服藥治療，並發現1名疑似重度肺結核及1名壞死筋膜炎病人，在當地村長協助下緊急送醫治療，挽救生命；另外，義診服務隊也提供健康諮詢、衛生教育及家庭訪視關懷活動。

嘉基表示，劉中賢也藉此服務機會，透過當地恩惠中學安排，向逾百名中學生介紹助學方案，告知畢業後，可以接受獎助前往清邁基督教醫院學習護理，或到台灣接受醫療、護理與照護相關課程訓練，盼藉由幫助當地年輕人學習醫療及護理相關專業，可以服務鄉里或透過專業改善家境。

泰國 清邁 義診

延伸閱讀

泰國社群抵制南韓旅遊

MLB／日媒記者揭秘大谷翔平與妻子相識過程 2周內偶遇3次

MLB／連3戰炸裂！勇士大砲夯本季第35轟 追平大谷並列國聯全壘打王

MLB／記者出考題新詞彙形容大谷 道奇教頭一秒放棄作答

相關新聞

成大鳥群集體撞窗死亡！ 專家：可能吃發酵果實「酒醉」釀憾事

成大成功校區發生10多隻鳥群集體撞窗戶玻璃事件，由於校園內罕有類似情形，引人好奇。台南社大研究員林政翰表示，因為是老建築...

紀念台日棒球交流百周年 《KANO》音樂劇10月在嘉義市

日本「少爺劇場」為紀念台日棒球交流100周年，創作音樂劇《KANO～1931，邁向甲子園的2000公里～》，導演魏德聖曾...

水利署長點頭全力配合 南市爭取治水逾37億元經費到位

台南市柳營區八老爺滯洪池及應急抽水站工程，歷經2年餘施工，今上午正式啟用，在市長黃偉哲及與會3名立委林俊憲、賴惠員、陳亭...

聯電南科廠繪畫社成果展 50件畫作展現南科人藝文特色

熱愛繪畫的聯電南科廠區員工成立繪畫社，今辦成果展在南科新港社地方文化館展出50件畫作到9月7日。南科管理局長鄭秀絨請園區...

路樹斷頭式修剪常遭批評 台南市推樹木修剪認證今天開課

台南身為古都，行道樹、路樹數量多，倘若遭「斷頭式」等不當修剪，不僅有礙市容景觀，也常遭民眾詬病，南市工務局自2017年起...

嘉南療養院健康月餅禮盒 今開賣助弱勢

衛福部嘉南療養院推出主打少油、低糖、低熱量、不添加防腐劑的「健康月餅」，今天開賣。多達七款月餅禮盒以多樣組合造型，每盒1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。