嘉基送愛到泰北大谷地村 3天義診村民達850人次

嘉義基督教醫院與泰國清邁基督教醫院自9日起，一連3天在醫療資源匱乏的泰國北部大谷地村義診，計有850人次民眾就醫，當地村民感謝醫院付出，讓村民獲得診療關懷。

嘉義基督教醫院今天發布新聞稿指出，泰國北部大谷地村是泰北最大華人村落，位於清邁北方約120公里，因地處偏遠，住民以外來及少數族群為主，泰國政府將此地劃為自治區，醫療與衛生資源相當匱乏。

嘉基表示，院方於2017年首度派出醫療團隊與泰國清邁基督教醫院、大谷地教會合作前往大谷地村義診；COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緩解後，嘉基去年8月再度前往大谷地，今年是第3度合作在大谷地義診服務。

去年與今年都參與義診的嘉基副院長劉中賢指出，今年診斷出5名村民有心房震顫，給予服藥治療，並發現1名疑似重度肺結核及1名壞死筋膜炎病人，在當地村長協助下緊急送醫治療，挽救生命；另外，義診服務隊也提供健康諮詢、衛生教育及家庭訪視關懷活動。

嘉基表示，劉中賢也藉此服務機會，透過當地恩惠中學安排，向逾百名中學生介紹助學方案，告知畢業後，可以接受獎助前往清邁基督教醫院學習護理，或到台灣接受醫療、護理與照護相關課程訓練，盼藉由幫助當地年輕人學習醫療及護理相關專業，可以服務鄉里或透過專業改善家境。