台南八老爺抽水站竣工 改善酪農產業區水患

台南市政府為改善柳營八翁里及周邊酪農區雨後容易積淹水情況，爭取中央經費補助建置八老爺抽水站、滯洪池及分流箱涵，今天舉辦竣工典禮，使當地防洪排水設施更加完善。

台南市長黃偉哲在竣工典禮致詞表示，八老爺抽水站可保護柳營八翁地區約560戶住戶，以及經濟重要產業酪農區327公頃，抽水站及滯洪池落成後，可讓集水區防洪排水設施將更完善，施工期間感謝在地里民體諒及支持。

黃偉哲指出，日前颱風凱米過境帶來雨量幾乎等同於當年八八風災，但全市積淹水面積都有相當程度減輕，退水時間亦有加速，是公私部門共同努力成果。

他說，治水工作「沒有最好，只有更好」，面對未來極端氣候，將因地制宜提升防洪能力、綜合治水，也期盼經濟部水利署能持續挹注相關經費，共同加速推動治水工作。

水利署長賴建信表示，治水需要中央與地方共同合作，防洪策略以地滯洪與逕流分擔、建立第二道防線、抽水量提升為重要三大方針，針對市府所提計畫也會盡快檢討研擬，籌編預算進行堤防整建，並盤點部會資源採取移緩濟急方式，加速助地方克服水患。

台南市水利局提供資料指出，柳營區八翁里社區及酪農區因地勢低窪，又為水流集流處，常因急水溪外水高漲，使內水排出效率不佳，歷年常有積淹水問題，經向水利署爭取包含工程及用地經費達新台幣2.55億元預算，地方配合款3900萬元，辦理抽水站、滯洪池及引流箱涵工程。

水利局指出，經與地方民眾討論後，決議抽水站以舊地名命名為「八老爺抽水站」，配合抽水站興建1.5公頃、蓄洪量3萬立方公尺滯洪池1座及分流箱涵877公尺，滯洪池及周邊採用植生綠帶方式施作，大幅減少碳排並增加固碳量，並有環池步道提供休憩功能。