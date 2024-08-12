水利署長點頭全力配合 南市爭取治水逾37億元經費到位

台南市柳營區八老爺滯洪池及應急抽水站工程，歷經2年餘施工，今上午正式啟用，在市長黃偉哲及與會3名立委林俊憲、賴惠員、陳亭妃聯手爭取，南市在凱米颱風後提報水利署爭取治水經費逾37億元，今也確定獲水利署長賴建信同意全力配合辦理。

柳營區八老爺滯洪池及應急抽水站治理工程，總經費2.94億元，中央補助2.55億元，市府自籌0.39億元，工程包括建置1.5公頃滯洪池（3萬噸）、新設分流箱涵887公尺，建置6cms抽水站，前年2月施工，因過程發現文化遺址，工程被迫變更展延，在今年6月下旬完工。

台南市政府今上午在現場舉行竣工啟用儀式，市長黃偉哲、水利署長賴建信、立委林俊憲、賴惠員、陳亭妃、柳營區長顏文穗、市議員蔡育輝、李宗翰、沈家鳳及多名里長均到場。

水利局長邱忠川簡報工程時，這次凱米颱風隨即投入運轉，抽排80.5萬噸，原地勢低窪幾乎每雨必淹的八翁酪農區，淹水面積減少，退水也加快。

也提到未來短期希望能由目前6cms再增加2cms到8cms提升抽排量，長期在八老爺排水上游分洪搭配抽水站因應，同時也提報凱米颱風災後南市待改善淹水點共有37處，包括麻豆總爺及東北勢排水護岸、下營抽水站、安南區六塊寮排水等37案，總經費約37.18億元，希望中央支持。

黃偉哲表示，八老爺抽水站可保護柳營八翁地區約560戶住戶，以及經濟重要產業酪農區327公頃，日前凱米颱風雨量幾乎等同於當年八八風災，但全市積淹水面積都有相當程度減輕，退水時間加快，是公私部門共同努力成果。

他也提到，面對未來極端氣候，將因地制宜提升防洪綜合治水，也期盼經濟部水利署能持續挹注相關經費。

包括黃偉哲、林俊憲、賴惠員、陳亭妃致詞時也持續提到，明年中央治水經費增加40%，來到551億元，南市提報的37億元治水經費，都是當前改善淹水亟待辦理。陳亭妃等人也提到，治水應要一次到位，不能頭痛醫頭局部，面對眾人「圍攻」，賴建信在台下則頻頻點頭。