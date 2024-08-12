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聯電南科廠繪畫社成果展 50件畫作展現南科人藝文特色

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
南科繪畫社在新港社地方文化館辦成果展，展出50件畫作到9月7日。圖為作品「天堂的使者 」油彩畫，作者陳冠芝／南科管理局提供
南科繪畫社在新港社地方文化館辦成果展，展出50件畫作到9月7日。圖為作品「天堂的使者 」油彩畫，作者陳冠芝／南科管理局提供

熱愛繪畫的聯電南科廠區員工成立繪畫社，今辦成果展在南科新港社地方文化館展出50件畫作到9月7日。南科管理局長鄭秀絨請園區廠商多多來參觀，歡迎大家在文化館辦自家員工藝文展覽，讓藝術文化在園區生根。

在熱鬧的氛圍中歡慶開幕。聯電繪畫社、陳冠芝社長及社團成員們連袂出席，南科管理局鄭秀絨局長與新市區公所趙婉蘭主任秘書與陳碧玉議員亦共襄盛舉，為這場園區的視覺饗宴揭開序幕。

名為「畫畫，話好玩」特展由聯電繪畫社10餘名社團成員策畫，展示多樣創作風格，作品包含現代抽象、風景寫生、幻想及現實主義。

指導老師崑山科大副教授黃志偉指出，每件作品都展現不同作者藝術造詣，一筆一劃間都流露出妙筆生花的才華，畫作錯落有致陳列方式，更妝點了文化館。他勉勵社團成員持續創作精進、挖掘藝術奧妙，用更宏觀視野詮釋所思所想與所見所聞。

聯電繪畫社社長陳冠芝表示，畫畫社成立的目的，是在忙碌工作中利用空閒時間作畫、感覺很抒壓，就結合聯電工作同仁「有興趣的就一起學畫、既抒緩心情、又調劑身心」。黃志偉教授指導大家投入作畫、藉由這次社員作品成果展出、分享心得，歡迎大家一起來賞畫趣。

科管局表示，新港社地方文化館歷經整修，3月重新開放後致力推動藝術進入園區，為更多園區藝術愛好者提供專業的展示空間和曝光機會，並鼓勵員工創作、發展興趣。

科管局說，這是新港社地方文化館舉辦聯電攝影展後，以園區廠商為主角的第二檔特展，充分展現園區靈秀特色，而從業員工在忙碌工作之餘仍投入時間、心力進行藝術創作，精神與堅持令人欽佩。

作品「節氣四行詩」，作者陳雅燕。圖／南科管理局提供
作品「節氣四行詩」，作者陳雅燕。圖／南科管理局提供
南科繪畫社在新港社地方文化館辦成果展，展出50件畫作到9月7日。油彩作品「自畫像」、作者陳和星。圖／南科管理局提供
南科繪畫社在新港社地方文化館辦成果展，展出50件畫作到9月7日。油彩作品「自畫像」、作者陳和星。圖／南科管理局提供
南科繪畫社在新港社地方文化館辦成果展，展出50件畫作到9月7日。圖／南科管理局提供
南科繪畫社在新港社地方文化館辦成果展，展出50件畫作到9月7日。圖／南科管理局提供
南科繪畫社在新港社地方文化館辦成果展，展出50件畫作到9月7日。圖／南科管理局提供
南科繪畫社在新港社地方文化館辦成果展，展出50件畫作到9月7日。圖／南科管理局提供

南科 畫作

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