成大鳥群集體撞窗死亡！ 專家：可能吃發酵果實「酒醉」釀憾事

成大成功校區發生10多隻鳥群集體撞窗戶玻璃事件，由於校園內罕有類似情形，引人好奇。台南社大研究員林政翰表示，因為是老建築，窗戶是木框，沒有大面玻璃，是否為窗殺有待討論，不過，急救站人員懷疑是因天氣熱，果實過熟發酵，鳥吃了後「酒醉」撞玻璃造成。

近幾年大樓林立，且許多建築都採大型落地窗設計，因光滑的亮面使得光線反射造成類似鏡子效果，會有反射周遭景物的假象，使得飛經的鳥類認為可穿透而撞窗致死，類似事件頻傳，即使鄉村地區也時有所聞。

台南社大環境小組研究員林政翰昨天上午到成大成功校區上課，在上課時一直聽到物體撞窗戶的聲音，下課後發現走廊上躺了12隻輝椋鳥，9隻已死亡，另有3隻還沒死，看起來暈暈的，於是送急救站。由於輝椋鳥是外來種，卻近幾年大量繁殖，不僅造成大量噪音、鳥糞與疾病風險，也影響台灣原生鳥生存，一如外來種八哥一樣，環保團體有建議移除聲音，因此，急救站沒收，但這3隻鳥也因傷勢嚴重而死亡。

雖然是已過剩的外來種鳥類撞窗死亡，但每天台灣仍有許多台灣原生種鳥，甚至珍稀鳥類撞窗事件發生，仍引人重視。林政翰說，上課處是老建築，窗框是木製，並沒有大面玻璃，由於鄉下一下撞窗事件也會發生在沒有大落地窗或大型窗戶的透天厝，大家都很好奇發生原因，送急救站時特別問處理人員，初步認為，可能是最近天氣炎熱，果實過熟而發酵，鳥吃了後「酒醉」而撞窗。

林政翰觀察，校園內有雀榕，長了許多果實，經過時可聞到果實過熟或腐爛的發酵外，經佐證，鳥吃了後「酒醉」並非不可能，但輝椋鳥也用生命告訴我們，「喝酒不開車，開車不喝酒」的重要性。