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台南市府推社福團體中秋禮品 增開電商通路

中央社／ 台南12日電

台南市政府結合轄內7家庇護工場，搭配勞工局晴天創意築夢坊輔導特定對象創業手工藝品，推出多款中秋節應景禮盒及商品，今年並增加電子商務訂購方式，盼更多企業及民眾下單。

台南市政府今天在民治市政中心舉辦行銷記者會，鼓勵民眾購買社福團體製作的中秋月餅等禮盒。

台南市長黃偉哲致詞表示，中秋節送禮旺季即將到來，感謝勞動部及各工會支持，今年勞工局結合龍年生肖與中秋節玉兔、月餅等元素，與轄內7家庇護工場合作，搭配晴天坊手工藝品，推出多款應景節慶商品。

黃偉哲表示，除實體銷售管道外，勞工局新增電子商務訂購方式，突破傳統營業時間限制，讓大眾透過網路即可下單訂購，期許中秋營收能再創佳績，希望市民及企業多向社福團禮訂購月餅，讓中秋節除了節慶味，還有濃濃人情味與愛心。

台南市政府勞工局長王鑫基說明，台南7家庇護工場伴手禮各具特色，有自創獨家配方綠豆椪、選用台南在地優質金鑽鳳梨的鳳梨酥、烏金干貝醬禮盒、生鮮蔬菜箱、節慶瓶裝水、客製化投影鑰匙圈等商品。

王鑫基指出，因應電商網路消費日增趨勢，結合「PChome商店街」推動庇護工場與晴天坊計畫夥伴合作，推出3款獨特中秋節組合商品，融合傳統與現代元素，可表達送禮心意又能展現節日文化底蘊。

中秋節 庇護工場

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