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路樹斷頭式修剪常遭批評 台南市推樹木修剪認證今天開課

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
南市工務局為讓樹木修剪技術普及提升，自2017年起辦理樹木修剪人員認證考試，7年來已培訓696位合格樹木修剪人員。圖／南市工務局提供
南市工務局為讓樹木修剪技術普及提升，自2017年起辦理樹木修剪人員認證考試，7年來已培訓696位合格樹木修剪人員。圖／南市工務局提供

台南身為古都，行道樹、路樹數量多，倘若遭「斷頭式」等不當修剪，不僅有礙市容景觀，也常遭民眾詬病，南市工務局自2017年起辦理樹木修剪人員認證考試，7年來已培訓696位合格樹木修剪人員，今再度辦理培訓認證考試，吸引80名民眾參與。

工務局指出，為讓樹木修剪技術普及提升，7年前開始辦理樹木修剪講座、樹木修剪人員認證考試等制度，迄今已培訓696位合格樹木修剪人員，進行景觀樹木之定期維護管理，同時也要求承攬修剪樹木的廠商，須具備受訓合格證書始得修剪。

工務局表示，原台南市行道樹目前約有3萬8344棵、187種樹種，為保護行道樹在專業知識及判斷後進行合宜修剪，並確保行道樹健康及景觀樣態，市府訂定樹木修剪施工要領、樹木移植施工要領、行道樹選擇等，也針對種植樹種及所生長棲地環境進行相關規範，以達適地適木。

市長黃偉哲也說，民眾透過對景觀樹木種植、移植等，進行最合適的實務訓練並通過考證後，可協助優化公共建設，一起綠美化大台南市容，並保護樹木的安全，維護市民財產與生命。

工務局說明，今年度台南市景觀樹木種植、移植教育訓練暨認證考試，課程內容包括景觀樹木種植、移植之職業安全衛生管理、景觀樹木種植、移植技術規則、樹木移植作業適期與移植前處理原則、各類樹種之挖掘根球部與植穴之判斷等，今首梯在曾文農工舉辦，期待大家一起來維護大台南樹木。

南市工務局舉辦今年度台南市景觀樹木種植、移植教育訓練暨認證考試，首梯今在曾文農工開課，約有80名民眾參與。圖／南市工務局提供
南市工務局舉辦今年度台南市景觀樹木種植、移植教育訓練暨認證考試，首梯今在曾文農工開課，約有80名民眾參與。圖／南市工務局提供

台南 職業安全 行道樹

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