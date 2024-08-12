大台南綠美化景觀 樹木修剪認證開課80人報名

台南市工務局今天舉辦景觀樹木種植、移植教育訓練暨認證考試，吸引80人報名。未來協助優化公共建設對景觀樹木種植、移植最合適期進行實務訓練，一起綠美化大台南樹木。

台南市政府工務局自民國104年起辦理樹木修剪講座，為讓樹木修剪技術更普及提升，106年起辦理樹木修剪人員認證考試，7年已培訓696名合格樹木修剪人員，進行景觀樹木定期維護管理。

工務局要求承攬修剪樹木廠商，須具備受訓合格證書始得修剪，目的要保護行道樹在專業知識及判斷後進行合宜修剪，確保行道樹健康及景觀樣態。

工務局今天新聞稿表示，市府對行道樹、公園植栽修剪及種植分別訂定「台南市樹木修剪施工要領」、「台南市樹木移植施工要領」、「台南市政府行道樹選擇」，行道樹既有種植之樹穴或棲地環境則訂定「台南市政府行道樹栽植及樹穴封閉作業須知」，種植樹種及所生長棲地環境，應選擇合適樹種，在契約施工規範也律定種植規範，以達適地適木。

今天在曾文農工舉辦第1梯次訓練考證課程，內容包括「景觀樹木種植、移植之職業安全衛生管理」、「景觀樹木種植、移植技術規則」、「樹木移植作業適期與移植前處理原則」、「各類樹種之挖掘根球部與植穴之判斷」。