大台南綠美化景觀 樹木修剪認證開課80人報名
台南市工務局今天舉辦景觀樹木種植、移植教育訓練暨認證考試，吸引80人報名。未來協助優化公共建設對景觀樹木種植、移植最合適期進行實務訓練，一起綠美化大台南樹木。
台南市政府工務局自民國104年起辦理樹木修剪講座，為讓樹木修剪技術更普及提升，106年起辦理樹木修剪人員認證考試，7年已培訓696名合格樹木修剪人員，進行景觀樹木定期維護管理。
工務局要求承攬修剪樹木廠商，須具備受訓合格證書始得修剪，目的要保護行道樹在專業知識及判斷後進行合宜修剪，確保行道樹健康及景觀樣態。
工務局今天新聞稿表示，市府對行道樹、公園植栽修剪及種植分別訂定「台南市樹木修剪施工要領」、「台南市樹木移植施工要領」、「台南市政府行道樹選擇」，行道樹既有種植之樹穴或棲地環境則訂定「台南市政府行道樹栽植及樹穴封閉作業須知」，種植樹種及所生長棲地環境，應選擇合適樹種，在契約施工規範也律定種植規範，以達適地適木。
今天在曾文農工舉辦第1梯次訓練考證課程，內容包括「景觀樹木種植、移植之職業安全衛生管理」、「景觀樹木種植、移植技術規則」、「樹木移植作業適期與移植前處理原則」、「各類樹種之挖掘根球部與植穴之判斷」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言