嘉南療養院健康月餅禮盒 今開賣助弱勢

衛福部嘉南療養院推出主打少油、低糖、低熱量、不添加防腐劑的「健康月餅」，今天開賣。多達七款月餅禮盒以多樣組合造型，每盒190元到700元價格，提供各機關團體與民眾不同預算選擇，歡迎大家支持精神障礙者以一技之長回歸社會，又能吃到健康月餅。

職能治療師陳芝吟表示，健康月餅有金黃起司、Q心抹茶、芋頭等口味。禮盒則分「金旺」、「白金彩酥」、「黃金彩酥」、「紫金彩酥」、「黃金萬兩」、「金玉滿堂」、「旺來」等七種不同包裝，價格190元到700元間。

嘉南療養院表示，精障學員由烘培老師、職能治療師帶領一步步訓練，根據他們的能力安排合適的任務，組成「從製作到包裝一條龍高效率生產線」，來應付中秋節大量訂單。「這不只是一場體力與耐力的考驗，也是速度與精細度的挑戰。」