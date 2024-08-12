嘉縣拚無人機 供應鏈大聯盟成立

郭智輝指出，無人機產業2028年即能達成300億產值，且預估未來的商機很大，經濟部將持續補助打造輝煌的供應鏈能力，針對關鍵模組研發，希望亞創中心廠商提升製造能力，期許透過中央的資源挹注和嘉縣府加速推動無人機廠商走向國際，提升台灣在全球關鍵地位。

縣府說，Drone Taiwan壯臺灣品牌，集結30幾家無人機上中下游供應鏈業者加入。翁章梁表示，以亞創研發基地、民雄製造中心加上未來義竹中大型無人機測試場等，一條龍方式滿足需求，嘉縣成為無人機發展基地、帶動台灣無人機發展。

「有這個平台感覺相關單位都有動起來！」1名無人機業者說，目前無人機部分技術須和國際合作，希望台灣法令、技術等層面更趨近國際標準，才有望拓展至國外；另名業者說，無人機產業需專業人才，但國內公司規模都不大，難以高薪吸引，盼政府協助留才。

經發處長江振瑋說，未來規畫建置亞創二期基地，持續推動技術創新、深耕人才培育，拓展國內外市場。