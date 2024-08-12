原台南公園事務所 雲林土庫萬得醫院 百年老屋修復 再現風華

111年歷史的原台南公園事務所有獨特硓𥑮石牆與木造屋頂，前年啟動修復，讓原貌再現，彷彿是隱身森林的童話小屋。另，雲林土庫鎮萬得醫院在110年前創立，中西合璧建築風格曾吸引電影來取景，獲文化部補助修復，可望年底完工；醫師家族後代說，老家將無償提供文史人士進駐，宣揚在地藝術文化。

南市文化局指出，資料顯示1913年日本政府向地方仕紳募款打造台南公園，也設計公園事務所、宿舍、公廁等附屬建物，事務所於戰後一度做為駐警隊辦公室、倉庫等，內部格局被多次改變，不過建築本體保存狀況相當良好，2003年公告為市定古蹟。

文化局表示，原台南公園事務所耗資約2300萬元整修，包括硓𥑮石牆既有裂縫與缺損修復、博風板復原、牆體耐震補強等，並增設消防設備、無障礙設施，近期竣工，將與所有者工務局研議未來做何安排。 雲林土庫鎮百年萬得醫院內部格局保留完整，將依原貌修復。記者蔡維斌／攝影

雲林土庫鎮中山路萬得醫院1914年由駱萬得醫師開業，設有內科、小兒科、婦產科、外科手術室，早年是土庫鎮重要醫療據點，1954年由第2代駱雲從醫師接手，以「賺情不賺錢」為宗旨懸壺濟世，贏得「駱爸爸」美名。

萬得醫院1995年停業、駱雲從2016年辭世，老建築由其女兒駱芬美接手，曾無償提供給在地文史工作者使用，建築外觀雖完好，只是內部諸多木造結構老舊，去年7月動工修復。駱芬美說，此地方空間大，又有後院，是她與兒時玩伴分享快樂的空間，希望「修舊如舊更再舊」，未來提供給藝術文化工作者，作為講座、藝展之用。