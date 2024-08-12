星期評論／棒球村招商落空 南市府應對症下藥

亞太國際棒球訓練中心（又稱棒球村）的成棒主球場天然草皮要換人工草皮，遭到各界抨擊，才曝光原來委外案無人投標，台南市政府此舉欲調降營運成本。不過，棒球村本身硬體即傲視各縣市，卻吸引不了任何職業球團或運動行銷廠商，對營運前景敲響了警鐘，市府應深思，要如何當個好「房東」？

占地30多公頃亞太棒球村同時擁2座成棒球場、2座少棒球場、2座內野訓練場，整個棒球村要營運移轉，外界看好成軍30多年、長年以台南為主場的統一獅進駐作為新主場，這支職棒元老將有新氣象，維基百科也編入來預告，據傳棒球村興建時統一球團還給予專業意見，最後竟然不見投標。

招商案流標後，南市府將成棒主球場草皮從天然改為人工，解釋有效降低未來維護成本，也遭質疑是為舉辦演唱會增加營收，先不論天然、草皮各有優缺點，台北小巨蛋、天母球場採用人工草皮，桃園棒球場去年底辦完演唱會後，樂天球團與政府分攤優化工程，包括換上新天然草皮；退一萬步而言，端看營運單位與公部門協調合作。

亞太棒球村除了年租金250萬元，有球評發現，營運額4千萬元以上將繳付5%至最高20%權利金，相較台南市立棒球場最高收取4%，收費條件差異大，有球迷則指台北大巨蛋抽成比率也沒如此多，且棒球村光大小球場就6個，營運規模和複雜度增加，業者當然在商言商。

棒球場營運仰賴全心投入，高雄澄清湖棒球場在義大犀牛隊2016年搬走後賽事密集度下滑，近年迎來台鋼雄鷹「租用」，高市府耗資2億多元整修，卻發生場地發現紅土插著鐵條、台鋼總教練洪一中賽後被關地下室罕見情況，對照其他委給職棒球團經營的球場，幾乎都有自己的草皮紅土養護團隊、對球場作息掌握度也高，與地方政府營運量能顯有區別。

棒球村成棒主球場可容納2萬5千個座位僅次於台北大巨蛋，少棒球場已辦過3屆U12世界盃，只是交通、商業機能待補足，更不能缺乏專業球團的助拳，南市府應重新檢視各項招商條件何以窒礙難行，既然能「順應民意」恢復使用天然草皮方案，這個棒球重鎮就別讓廣大球迷的期待落空。