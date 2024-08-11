台南氣墊水池、滑水道消暑 立委林俊憲邀親子泡水樂翻
夏日高溫，讓不少人想泡在水中消暑，投入南市下屆市長選舉的立委林俊憲，今下午與市議員陳秋宏舉辦「夏日憲定-水樂園」活動，安排大型氣墊水池、滑水道、無數水槍等設施，提供大小朋友開心戲水，會場吸引逾千人湧入。
活動安排在下營區多用途運動公園登場，林俊憲、市議員陳秋宏、沈家鳳等人都到場，邀請大小朋友開心戲水，林也童心未泯拿起大型水槍朝向小朋友射水，小朋友也不甘示弱反擊，現場不時傳來陣陣笑聲，大家浸泡在水中欲罷不能。
「來這裡玩水比去海邊溪邊安全。」林俊憲說，下營區未臨海，小朋友要海邊玩水機會，相較其他鄰海區域也有安全顧慮，正好辦這次活動讓大小朋友開心，看到小朋友燦爛的笑容很欣慰，很感謝陳秋宏協助安排，更要謝謝工作人員事前辛苦付出。
陳秋宏也說，之前不少鄉親都說希望可以在下營好好玩水，這次克服一些困難完成，他更前一晚盯場盯到半夜，這也是下營區首次辦這樣活動，看到這麼多爸媽帶著小朋友前來玩水，大家都十分開心，所有的辛苦都被瞬間一掃而空，類似活動也將持續舉辦。
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