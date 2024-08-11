2支霜淇淋「結帳75萬元」！台南店家急尋客人 發票開錯了
位於國立台灣歷史博物館的More Cafe x NMTH台史博店，工作人員昨天開發票時誤將顧客購買的2支霜淇淋輸入為10002支，開出1張金額高達新台幣75萬150元發票，發文急尋顧客盼聯繫。
More Cafe x NMTH台史博店在臉書（Facebook）以「尋找那個你」為標題發文，指稱在昨天（8月10日）下午4時10分左右，開出1張75萬元冰淇淋發票，想協尋發票主人，若有相關消息可與店家聯繫，並留下負責人手機號碼。
負責人沈姓男子表示，當時有客人購買單價75元霜淇淋2支，工作人員誤將數量輸入為10002支，導致開出金額75萬150元發票，直到打烊作帳時才發現，因適逢假日暫時不便調閱監視器，盼先透過網路發文找發票主人。
沈男表示，最好的方法是回收錯誤發票收執聯作廢，再補開正確金額發票，但也與公司會計討論過，將於明天上班日先向國稅局報備。
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