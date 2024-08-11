快訊

輕颱「山神」傍晚生成...日本氣象廳揭最新路徑 對台影響曝光

七夕情人節不平靜！廣東傳情殺案「釀​3死1傷」 官方：嫌犯已遭刑拘

川普造勢播鐵達尼號主題曲...席琳狄翁團隊控未經授權 諷打選戰卻放沉船歌

2支霜淇淋「結帳75萬元」！台南店家急尋客人 發票開錯了

中央社／ 台南11日電
位於國立台灣歷史博物館的More Cafe x NMTH台史博店，開發票時誤將顧客購買的2支霜淇淋輸入為10002支，開出1張金額高達新台幣75萬150元發票。圖／More Cafe x NMTH臺史博店
位於國立台灣歷史博物館的More Cafe x NMTH台史博店，開發票時誤將顧客購買的2支霜淇淋輸入為10002支，開出1張金額高達新台幣75萬150元發票。圖／More Cafe x NMTH臺史博店

位於國立台灣歷史博物館的More Cafe x NMTH台史博店，工作人員昨天開發票時誤將顧客購買的2支霜淇淋輸入為10002支，開出1張金額高達新台幣75萬150元發票，發文急尋顧客盼聯繫。

More Cafe x NMTH台史博店在臉書（Facebook）以「尋找那個你」為標題發文，指稱在昨天（8月10日）下午4時10分左右，開出1張75萬元冰淇淋發票，想協尋發票主人，若有相關消息可與店家聯繫，並留下負責人手機號碼。

負責人沈姓男子表示，當時有客人購買單價75元霜淇淋2支，工作人員誤將數量輸入為10002支，導致開出金額75萬150元發票，直到打烊作帳時才發現，因適逢假日暫時不便調閱監視器，盼先透過網路發文找發票主人。

沈男表示，最好的方法是回收錯誤發票收執聯作廢，再補開正確金額發票，但也與公司會計討論過，將於明天上班日先向國稅局報備。

發票 霜淇淋

延伸閱讀

Cold Stone也有霜淇淋！全新「濃霜淇淋」限店開賣 加碼一日限定「霜淇淋買1送1」 經典必吃「2口味」首度亮相

全家便利商店Fami!ce攜千千推「是芭樂系霜淇淋」！「木瓜牛奶霜淇淋」再回歸

比半價還便宜！別只知道奶凍捲、牛舌餅　礁溪伴手禮新選擇「蘭陽風巧克力」 100元有找「宜蘭版GODIVA霜淇淋」必吃

聖誕樹霜淇淋來了！不只繡球花造型　甜村8月快閃信義區「3款限定冰品」消暑好拍，加碼全新「夏日風味Gelato」

相關新聞

2支霜淇淋「結帳75萬元」！台南店家急尋客人 發票開錯了

位於國立台灣歷史博物館的More Cafe x NMTH台史博店，工作人員昨天開發票時誤將顧客購買的2支霜淇淋輸入為10...

手搖飲封膜印「統戰標語」顧客嚇呆 麻六茶道歉下架曝原因

雲林斗六市手搖飲店「麻六茶」日前被網友踢爆，手搖飲封膜印有「和我的祖國一刻也不能分割」統戰標語惹議；林姓業者表示，當初進...

中元普度牲禮蔬果需求大+颱風影響 台南蔬果漲幅約3成

中元普度為國人傳統信仰，民眾和各公司行號都會準備豐盛供品祭拜，此時牲禮蔬果需求量大，但受日前凱米颱風影響，各地蔬果、禽畜...

目標2030產值400億！嘉縣成立無人機供應鏈大聯盟 郭智輝允協助

嘉義縣政府今天於亞洲無人機AI創新應用研發中心舉辦博覽會，展示1年來在無人機研發領域成果，並宣布成立「Drone Tai...

雲林百年萬得醫院重修 年底完工找回土庫人共同回憶

雲林縣土庫鎮「萬得醫院」是1914年駱萬得醫師開業診所，迄今已百餘年，是早年土庫鎮重要的醫療據點，中西合璧的老醫院建築別...

林郁婷奧運拳擊摘金 南市鐘表店霸氣二度贈手表

我奧運代表隊女子拳擊好手林郁婷今凌晨奪金舉國歡騰，台南市永康區1家鐘表店繼本月5日贈送50支手錶慶賀李洋、王齊麟「麟洋配...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。