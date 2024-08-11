目標2030產值400億！嘉縣成立無人機供應鏈大聯盟 郭智輝允協助

嘉義縣政府今天於亞洲無人機AI創新應用研發中心舉辦博覽會，展示1年來在無人機研發領域成果，並宣布成立「Drone Taiwan壯臺灣」台灣無人機供應鏈大聯盟。縣長翁章梁表示，預計2030年產值可達400億，進而成為亞洲無人機製造中心。經濟部長郭智輝帶來國發會基金支持訊息外也表示，將協助朝亞洲無人機供應鏈中心的願景邁進。

「2024無人機日-亞洲無人機AI創新應用博覽會」活動包括無人機未來展、無人機應用SHOW、無人機論壇、搞飛機親子市集、無人機童樂會及無人機小學堂闖關活動、嘉碼券兌換及消暑冰品打卡送等。讓民眾近距離參觀台灣最新的無人機與技術應用，親身體驗無人機的操作。

嘉義縣政府打造「Drone Taiwan壯臺灣」品牌，招募集結30幾家上中下游供應鏈業者加入，今天由縣長翁章梁、經濟部長郭智輝等人與聯盟成員一同宣布台灣無人機供應鏈大聯盟成立。

翁章梁表示，無人機將發展成國家戰略性產業，嘉義縣政府配合國家政策全力發展無人機，今天參展不止業者還有供應鏈，並組成「Drone Taiwan」無人機大聯盟，逐漸發展出無人機產值、市場，滿足供應鏈、降低成本、提升競爭力。民雄航太園區向中央爭取69億，並經國發會審核通過，送行政院核定中，以亞創研發基地、民雄製造中心加上未來義竹中大型無人機測試場等，將成為一條龍方式滿足，嘉縣成為無人機發展基地帶動台灣無人機發展。

經濟部長郭智輝表示，無人機產業是重要項目，國發基金將會給予支持，亞創中心建立平台與中央對話，無人機產業已非過去規模，觀察市場變遷，2028年即能達成300億產值，有賴業者、供應鏈廠商等協力創造。9月有來自美國無人機業者來台尋求合作，借此機會能將無人機產業做大。

他表示，預估未來的商機很大，經濟部將持續研發補助廠商，打造輝煌的供應鏈能力，針對關鍵模組進行研發，希望亞創中心廠商提升製造能力，期許透過中央部會的資源挹注和嘉義縣政府共同打造無人機聚落，加速推動無人機廠商走向國際，提升台灣在全球關鍵地位，推動成為亞洲民主無人機供應鏈中心。

縣府經濟發展處長江振瑋表示，嘉義縣推動嘉義三大無人機場域，從太保亞創心心的技術研發、測試及檢驗，到中科院民雄航太院區的量產量，再到義竹飛行場的大型無人載具測試場，打造最完整的無人機產業聚落。未來縣府也規畫建置亞創二期基地，持續推動技術創新、深耕人才培育，並通過多方合作，拓展國內外市場，增加無人機產業發展契機，促進地方經濟增長。

業者表示，以前台灣無人機沒有人管，如今有這個平台，有資源進駐，感覺相關單位都有動起來，但速度還要加強。另外的痛點在於人才，不少大專院校有開課，但人才培養非一朝一夕，台灣無人機公司規模都不大，很難以高薪吸引人才，高端人才都流向半導體業者，但隨著無人機規模擴大，更需要招募專業人才，曾有工程師來應聘，雖然條件優秀，但開價要比照半導體業的年薪200萬元，公司聘請不起。是否政府能幫忙，譬如協助補助薪資的方式幫忙留住人才。

有業者指出，台灣無人機的法令參酌國內外法令規章外，也要與時俱進，與國外相較還是稍嫌落後，國外市場畢竟比國內誘人，因此很需要符合國際規範，包括管理、技術等能夠更趨近國際標準。