嘉義市21家特定寵物業 獲年度評鑑優良

為使特定寵物業者重視動物福利，嘉義市府舉辦特定寵物業評鑑，並邀請動保團體、專家、學者、業者組成評鑑小組來為毛孩們把關，有21家業者獲評鑑優良。市府建設處長田長沛表示，藉由評鑑鼓勵業者重視動物福利與消費者權利，進一步幫助業者提升運營質量及保持良好競爭力。

嘉義市今年特定寵物業評鑑已於7月完成39家業者評鑑，有21家評鑑優良，當中4家優等、17家甲等。另14家乙等及4家丙等。評鑑表現不佳的4家丙等業者，市府將要求業者於限期內改善，並將再次前往複查，保障動物福利及消費者權益。

建設處表示，評鑑的重點針對飼養展售場所的主要設施、照顧管理情形、每日照護表紀錄、繁殖及買賣紀錄、買賣資訊文件、晶片使用情形表、許可證懸掛、來源是否合法取得、消費者權益及動保政策配合等項目進行考評，對於業者是否有消費者寄養或買賣契約書也是今年評鑑的重點。

建設處長田長沛表示，有別以往此次特寵評鑑，市府將評鑑項目細項分類給予各項配分標準，再由評鑑小組依各家業者情況進行評分，藉由特寵評鑑鼓勵業者重視動物福利與消費者權利，進一步幫助業者提升運營質量及保持市場良好的競爭力。